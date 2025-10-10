Sleep Awake Vorschau: Snooze, das du verlierst

Erst im vergangenen Jahr kündigte die Produktionsfirma Blumhouse, die für ihren Fokus auf Horrorprojekte bekannt ist, ihre Absicht an, mit einem eigenen Publishing-Arm in den Videospielsektor einzusteigen. Im Sommer 2024 wurde Blumhouse Games geboren und führte bald zur Veröffentlichung von Fear the Spotlight, einem Spiel, dem zwei weitere Projekte von verschiedenen Entwicklerstudios folgen werden.

Einer ist Crisol: Theatre of Idols von Vermila Studios und der andere ist Sleep Awake von Eyes Out, und wenn ich über Letzteres spreche, hatte ich kürzlich die Gelegenheit, in einer Demo-Session mit dem Entwicklerteam einen Vorgeschmack auf die Action zu bekommen.

Für diejenigen, die Sleep Awake nicht kennen, ist dies ein psychologisches Horrorspiel, in dem du in die Rolle von Katja schlüpfst, einer Frau, die in der letzten Stadt der Erde überleben soll. Wie man es von etwas erwarten würde, das mit einer solchen Endgültigkeit verbunden ist, ist diese letzte Stadt weit davon entfernt, Urlaub zu machen, denn sie ist dunkel, schmutzig, heruntergekommen und voller Gefahren und Gefahren, sowohl in Bezug auf die Umwelt als auch auf den Menschen. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, verschwinden die Bürger immer mehr im Schlaf. Ja, Menschen verschwinden auf unerklärliche Weise und anscheinend besteht der einzige Weg, diesem düsteren Schicksal zu entgehen, darin, wach zu bleiben, eine Herausforderung, die die Bürger in eine psychedelische Spirale schickt.

So lebt Katja ein Leben voller Qualen und Folter an einem Ort, der von der Hölle nicht zu unterscheiden ist. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, muss Katja irgendwie einen Weg finden, die Vergangenheit zu entwirren und eine Zukunft zu schaffen, für die es sich lohnt, wach zu bleiben, eine Aufgabe, die bedeutet, sich in feindliches Territorium zu wagen, das von Todeskulten oder Schlimmerem gehalten wird...

Darauf aufbauend verkörperte das Vorschau-Level, das ich erleben durfte, das vierte Kapitel des Spiels. Wir finden Katja gefangen in einem hohen Gebäude, das als Basis für einen Todeskult dient, und das Ziel ist es, die verschiedenen Stockwerke hinunter zu gehen und schließlich zu entkommen, damit Katja stetig ihren Weg zurück in ihr eigenes Zuhause finden kann. Das mag nach einem gewaltigen Unterfangen klingen, aber in der Praxis ist es ziemlich einfach. Sleep Awake hat relativ grundlegende Mechaniken, die man verstehen und meistern muss, in etwa in Übereinstimmung mit Little Nightmares und wie man Bedrohungen vermeiden muss, indem man sich einfach im Schatten versteckt und sich aus dem Blickfeld von Gefahren heraushält. Du watschelst durch offene Levels und nutzt die Stealth-Mechanik, um dich unter Tischen zu verstecken und durch Lüftungsschlitze zu kriechen, wobei du die Dunkelheit als deinen größten Verbündeten nutzt. Du musst die Bewegungsmuster der Feinde lernen, auf das Leveldesign achten und dich schnell zwischen Schatten und Verstecken bewegen, während du methodisch voranschreitest.

Und zum größten Teil scheint dies der Großteil dessen zu sein, was Sleep Awake vom Spieler verlangt. Es gibt keine Wurfobjekte, um Feinde abzulenken, oder andere immersive Sim-ähnliche Systeme, die man meistern muss. Es dreht sich alles ums Schleichen, wie es Snake tun würde, wenn ihm Gadgets fehlen würden, die ihm auf seinem Weg helfen.

Es sollte gesagt werden, dass Eyes Open noch einige andere Tricks im Ärmel hat, um das Gameplay weiterzuentwickeln, typischerweise in Form von Umgebungsrätseln. Möglicherweise musst du herausfinden, wie du durch ein Level navigierst, um einen Netzschalter auszuschalten, oder auf die Umgebung achten, um zu verstehen, wie du einen Farbcode eingibst, um eine Tür zu finden, die sonst nicht sichtbar ist. Der Entwickler spielt in den Rätseln manchmal mit psychedelischen Ideen und das funktioniert in der Regel zum Vorteil des Spiels, ebenso wie das Wiederbelebungssystem, bei dem man, ähnlich wie bei Death Stranding, beim Sterben nicht nur zu einem Checkpoint zurückkehrt, sondern durch ein Jenseitssystem geht, um zu dem Moment zurückzukehren, bevor man getötet wurde. Das ist nützlich in Gebieten mit Feinden, aber vielleicht noch mehr, wenn die Entwickler ein paar freche Tricks anwenden, um dich zu überrumpeln, vielleicht indem sie während eines Rätsels einen Aufzug auf dich fallen lassen... Du lebst und du lernst, wie man so schön sagt.

In Kombination mit einer düsteren und beunruhigenden Atmosphäre, einer Handlung mit gruseligen übernatürlichen Elementen und psychedelischen FMV-Sequenzen, die für immersive Tiefe sorgen, scheint es, als hätte Eyes Open mit Sleep Awake eine interessante kreative Vision in den Händen. Die Zeit wird zeigen, ob der eher grundlegend einfache Spielstil ausreicht, um eine Geschichte in voller Länge zu unterstützen, aber nach dem ersten Geschmack, den ich erlebt habe, sollte das vollständige Projekt, wenn es zwischen fünf und zehn Stunden dauern kann, lang und kurz genug sein, um verrückt und interessant genug zu bleiben, damit die Fans sehen wollen, wie die Geschichte zu Ende geht.

Wann Sleep Awake erscheinen wird, warten wir noch auf ein festes Veröffentlichungsdatum für den Titel.