Skoda präsentiert sein bisher größtes Modell

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Es scheint, dass Skoda sich mit den SUVs Enyaq und Kodiaq nicht zufriedengibt und nun ein brandneues Modell vorgestellt hat, das zugleich das größte Modell ist, das sie bisher entworfen haben – das ist der Peaq.

Es handelt sich um einen siebensitzigen Elektro-SUV, der über dem Enyaq liegt und darauf ausgelegt ist, mit großen Familien-Elektrofahrzeugen wie dem Kia EV9 zu konkurrieren. Mit einer Länge von 4,87 Metern ist er sogar größer als der Kodiaq. Reichweite ist eine der wichtigsten Zahlen. Je nach Version kann der Peaq bis zu 640 Kilometer per Ladung zurücklegen, während Schnellladen die Batterie in etwa 28 Minuten von 10 bis 80 % auffüllen kann. Käufer können zwischen 63-kWh- und 91-kWh-Batteriepaketen wählen, wobei Varianten mit Hinterrad- und Allradantrieb erhältlich sind.

Er bietet bis zu 935 Liter Laderaum in der fünfsitzigen Konfiguration sowie zusätzlichen Stauraum unter der Motorhaube. Škoda behauptet außerdem, das größte Panoramadach zu besitzen, das je an einem seiner Fahrzeuge montiert wurde, und bietet Funktionen wie Massagesitze, ein Sonos-Audiosystem und bidirektionales Laden.

Die größte Überraschung könnte der Preis sein. In Deutschland wird erwartet, dass der Peaq bei etwa 50.000 € startet, was ihn zum teuersten je verkauften Skoda macht, obwohl er dennoch deutlich günstiger ist als viele Premium-Siebensitzer-Elektro-SUVs.