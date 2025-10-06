Skate hat bereits mehr als 15 Millionen Spieler

HQ

Man könnte meinen, dass es für Spieleentwickler und Publisher leichtes Geld ist, ein geliebtes Franchise zurückzuholen, das wir seit Jahren nicht mehr gesehen haben, aber Electronic Arts hat bereits auf die harte Tour gelernt, dass dies nicht der Fall ist. Mirror's Edge Catalyst war ein Beispiel dafür, denn in den sozialen Medien schien es, als ob Millionen und Abermillionen von Spielern wollten, dass DICE eine Pause von Battlefield einlegt, um uns stylischeren Parkour zu bringen. Sagen wir einfach, dass es nicht den Erwartungen von EA entsprach, so dass viele befürchteten, dass das neue Skate das gleiche Schicksal erleiden würde. Das scheint nicht der Fall zu sein.

Ben liebt das Spiel nicht gerade, aber EA und Full Circle haben enthüllt, dass mehr als 15 Millionen von euch Skate heruntergeladen und gespielt haben, seit es am 16. September als Early Access veröffentlicht wurde.

Es wird interessant sein zu sehen, ob das bald private Unternehmen damit und mit den Erträgen aus Mikrotransaktionen beim bevorstehenden Investorentreffen zufrieden ist.

Hast du schon Skate gespielt? Was denkst du bisher darüber?