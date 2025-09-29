Offiziell: Electronic Arts wurde gerade von PIF, Silver Lake und Affinity Partners für 55 Milliarden Dollar übernommen

HQ

Gerüchte über eine mögliche vollständige Privatisierung von EA machten in den letzten Wochen die Runde, und es gab sogar Spekulationen, dass Netflix der Käufer hinter dem Deal sein könnte, obwohl auch zu hören war, dass Warner Bros. ein Auge darauf geworfen hat. Wir wissen jetzt, dass das nicht der Fall ist.

Ein Vorstand aus Unternehmen und Körperschaften, der von PIF (das seinen Anteil von 9,9 % an dem Unternehmen erneuert), Silver Lake und Affinity Partners gebildet wurde, hat eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 % von EA getroffen und rund 210 $ pro Aktie gezahlt, was einer Prämie von 25 % entspricht. Darüber hinaus wurde die Transaktion in bar abgeschlossen und hält EA nun mit einem Börsenwert von rund 55 Milliarden Euro, die größte All-Cash-Transaktion in der Geschichte.

"Unsere kreativen und leidenschaftlichen Teams bei EA haben Hunderten von Millionen Fans außergewöhnliche Erlebnisse geboten, einige der kultigsten IPs der Welt geschaffen und einen erheblichen Mehrwert für unser Unternehmen geschaffen. Dieser Moment ist eine große Anerkennung ihrer bemerkenswerten Arbeit", sagte Andrew Wilson, Präsident und CEO von Electronic Arts. "Auch in Zukunft werden wir die Grenzen von Unterhaltung, Sport und Technologie weiter verschieben und neue Möglichkeiten eröffnen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir transformative Erlebnisse schaffen, um kommende Generationen zu inspirieren. Ich freue mich mehr denn je auf die Zukunft, die wir aufbauen."

"PIF genießt eine einzigartige Position in der globalen Videospiel- und E-Sport-Branche und schafft und unterstützt Ökosysteme, die Fans, Entwickler und Schöpfer von geistigem Eigentum verbinden", sagte Turqi Alnowaiser, stellvertretender Gouverneur und Leiter der Abteilung für internationale Investitionen von PIF. "PIF hat ein starkes Engagement in diesen Sektoren gezeigt, und diese Partnerschaft wird dazu beitragen, das langfristige Wachstum von EA voranzutreiben und gleichzeitig Innovationen in der Branche auf globaler Ebene voranzutreiben."

Die Transaktion wurde vom Board of Directors von EA genehmigt und wird voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 abgeschlossen, sobald die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und die Zustimmung der EA-Aktionäre vorliegen. Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien von EA nicht mehr an einem öffentlichen Markt notiert und EA wird die NASDAQ verlassen.

"Electronic Arts ist ein außergewöhnliches Unternehmen mit einem erstklassigen Managementteam und einer mutigen Vision für die Zukunft. Ich bewundere ihre Fähigkeit, ikonische und dauerhafte Erlebnisse zu schaffen, und als jemand, der mit ihren Videospielen aufgewachsen ist und sie jetzt mit seinen Kindern genießt, bin ich gespannt, was die Zukunft bringt", sagte Jared Kushner, CEO von Affinity Partners.

"Der Vorstand hat diese Gelegenheit sorgfältig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie einen attraktiven Wert für die Aktionäre bietet und allen Stakeholdern zugute kommt", sagte Luis A. Ubiñas, Lead Independent Director des Board of Directors von EA. "Wir freuen uns, dass diese Transaktion einen sofortigen und sicheren Barwert für unsere Aktionäre generieren wird und gleichzeitig die Fähigkeit von EA stärkt, die Communitys und Erlebnisse weiter aufzubauen, die die Zukunft der Unterhaltung definieren.

Der Privatisierungsprozess von EA wird daher noch einige Zeit von den Wettbewerbsbehörden geprüft werden, wie es auch bei der Übernahme von Activision Blizzard King durch Microsoft der Fall war.

Wie wird sich die Privatisierung von Electronic Arts Ihrer Meinung nach auf die Entwicklung der aktuellen und zukünftigen Projekte des Unternehmens auswirken?