Skate - Early Access

Wenn du bisher noch nicht die Gelegenheit hattest, das Spiel selbst zu spielen, und Skate nur durch Reddit Threads und Social-Media-Posts erlebt hast, könntest du den Eindruck haben, dass Entwickler Full Circle das Hündchen vermasselt und diesen Neustart wirklich vermasselt hat. Ich werde nicht so weit gehen, dir zu sagen, dass Skate eine makellose Rückkehr für die Serie ist, denn das ist es nicht und es gibt Bereiche, die in dieser Early-Access-Version zu Frustration und ein wenig Enttäuschung führen. Aber das ändert auch nichts an der Tatsache, dass Skate, soweit es für ein Skateboard-Videospiel geht, Spaß macht, zu spielen.

Zugegeben, ich sage das als jemand, der schon immer ein Skate-Fan und nicht ein Tony Hawk -Fan war. Die letztgenannte Spielreihe, sei es Pro Skater oder sogar Underground, hat viel zu schätzen, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Alternative von EA eine bessere Darstellung der Skateboarding-Kultur als Ganzes war. Dies setzt sich auch für das Reboot von 2025 fort, das eine großartige Balance aus lockeren und entspannten Vibes, einem sofort vertrauten und komplexen Skater-Steuerungsschema, einem Fokus auf Kultur und der Erstellung von Clips bietet und im Grunde einfach nur sein bestes Leben als Skater in einer Spielplatzwelt lebt. Es ist ein Eindruck, dass Tony Hawk nicht immer übereinstimmen, da es sich in der Regel stärker auf Skateparks und das Ausführen von Tricks konzentriert. In gewisser Weise könnte man die Skate-Serie eher als eine Lebenssimulation beschreiben.

Aber wie auch immer, zurück zum Gameplay, denn hier zeichnet sich Skate bei weitem aus. Auch hier ist das Steuerungsschema einfach zu erlernen und herausfordernd, aber ermutigend zu meistern, der Ablauf und die Mechanik funktionieren flüssig und mit großem Zusammenhalt, es wird viel Wert auf ehemals geliebte Systeme gelegt, aber auch mit Blick auf die Zukunft mit neuen und gut implementierten Systemen (wie dem Klettern), um noch mehr von der Karte zu erreichen. Der Punkt ist, was ein Spielerlebnis angeht, trifft Skate genau das, was ich erreichen wollte, und das ganz zu schweigen davon, dass die Welt von San Vansterdam ein fantastischer Spielplatz voller Möglichkeiten und Abwechslung ist, ohne zu groß zu sein, wie das HUD- und Menüdesign intuitiv und unkompliziert ist, und wie sich die Welt dank der Vielzahl von Online-Spielern lebendig anfühlt.

Was eine Grundlage für Full Circle angeht, auf der man aufbauen kann, gibt es bei diesem Reboot von Skate viel zu lieben und zu schätzen, aber ich wäre nachlässig, wenn ich nicht auch einige der anderen Bereiche erwähnen würde, die viel Raum für Verbesserungen lassen...

Wir werden die skurrilen Bugs (die ehrlich gesagt manchmal ziemlich lustig sind, auf eine Art Bethesda Jank) und alle anderen Server- oder Performance-Probleme überspringen, da ihr erwartet, dass Full Circle diese im Laufe des Early Access beseitigen und verbessern wird. Außerdem ist meine Erfahrung, dass Skate technisch ziemlich solide ist. Was mehr Aufmerksamkeit erfordert, ist der Ton des Spiels, denn während der Jargon und der Slang ziemlich genau auf die Skateboard-Kultur passen, ist es bei einigen der Arten, wie sie umgesetzt werden, weniger. Nimm den KI-Roboter-Begleiter, der als Tutor dient. Das Ding muss weg. Es fügt dem Gameplay nie wirklich etwas Substanzielles hinzu und verhält sich eher wie eine überhebliche und leicht verurteilende Mutter. Es ist ärgerlich, und Skate wird sofort besser, wenn man es in den Einstellungen zurückskaliert. Die Skate-Tours, die als Tutorials fungieren, sind ebenfalls grundlegend schlecht implementiert, da einem nicht "beigebracht" wird, wie man Handbücher, fortgeschrittene Grabs, Grinds und Tricks und sogar einige der stilvolleren Moves ausführt, bis man die letzteren Geschichten erreicht, trotz vieler der täglichen Herausforderungen auf der Karte - erforderlich für den Fortschritt, um weitere Skate-Tours freizuschalten - die einen trotzdem dazu auffordern, diese Fähigkeiten zu machen... Es ist sinnlos und wenn man zu diesen Touren kommt, fühlen sie sich zu spät zur Party und ein bisschen herablassend an.

Ebenso verstehe ich, woher die Inspiration und die Idee für die Cartoon-Charakterdesigns kamen, aber ich würde mir etwas Realistischeres wünschen. Mehr Dragon Age: Inquisition und weniger Dragon Age: The Veilguard, wenn man so will. Und wo wir gerade von Aussehen und Kosmetika sprechen: EAs charakteristische "Überraschungs-Gameplay-Mechaniken" kehren in einem so überwältigenden und demoralisierenden Format zurück, dass sich etwas ändern muss... Und zwar bald. Ich schätze es, dass man durch einfaches Gameplay auf viele Kosmetika zugreifen kann und dass Skate auch ein Free-to-Play-Spiel ist, aber Lootboxen sind und man muss sie durchgehen, um seine Kosmetikbibliothek zu erweitern, und selbst die Vielfalt der platzierbaren Rampen, Schienen und Skatepark-Brocken macht keinen Spaß. Warum man mit seiner verdienten Währung nicht einfach kaufen kann, was man will, verwirrt mich. Und dabei sind noch nicht einmal die Preisschilder erwähnt, die an einigen der Premium-Kosmetika angebracht sind... Es fühlt sich so an, als ob das "Free-to-Play"- Element als Sprungbrett gedient hat, um Skate in Mikrotransaktionen zu überschwemmen, und es ist ehrlich gesagt weder ein gutes Aussehen noch etwas, das Vertrauen für die Zukunft verheißt.

Die Jury ist sich nicht sicher, ob die täglichen Aufgaben ausreichen werden, um die Spieler bei Laune zu halten, aber ich kann sagen, dass es nach nur ein paar Tagen eine gute Vielfalt in dem zu geben scheint, was Full Circle an dieser Front bietet. Aufgrund der Art und Weise, wie jede einzelne Aktivität in den übergreifenden Fortschritt integriert ist, gibt es auch einen guten Grund, diese Aktivitäten zu spielen, und das ist etwas, das ich zu schätzen weiß und hinter dem ich stehen kann. Wird es mit der Zeit eine Expansion und Innovation geben müssen? Auf jeden Fall, aber für eine Basis, auf der man zu Beginn einer Early-Access-Reise aufbauen kann, ist es, wie bereits erwähnt, eine gute Grundlage.

Und letztendlich ist das immer noch der Punkt, an dem ich mit Skate stehe. Wie ich in meiner Vorschau vor der Veröffentlichung angemerkt habe, gibt es an diesem Spiel viel zu lieben, aber es gibt auch viel Raum für Verbesserungen. Die Kern-Gameplay-Mechanik und die weitere Welt von San Van ist eine fantastische Basis und etwas, mit dem man großes Potenzial erkennen kann, aber einige der Mechaniken und Systeme sind nichts als taub. Ich habe in meiner Vorschau auch gesagt, dass ich mit diesem Spiel auf einen EA-Curveball gewartet habe (wie ich es immer noch mit Battlefield 6 tue), und es braucht nicht viel Spielzeit, um dies mit voller Geschwindigkeit auf dich zukommen zu sehen.

Am Ende des Tages kann man dieses Spiel spielen, ohne einen Cent auszugeben, das ist ein großer Pluspunkt. Aber als langjähriger Fan muss man sich bewusst sein, dass es einige Elemente dieses Neustarts gibt, die einen ein wenig traurig machen, wenn man sich nicht blind darauf konzentrieren kann, einfach nur in der bunten Welt zu shredden und Tricks zu machen oder witzige Wege zu finden, um verrückte Stunts auszuführen, die offen gesagt jenseits des menschlichen Verständnisses liegen.