HQ

Im nordirischen Fußball entbrannte eine Kontroverse, als ein Video viral ging, das zeigt, wie Jack McIntyre, der Torhüter der Carrick Rangers, bei einem Fußballspiel in Belfast einen Balljungen zu Boden stößt. Als Reaktion darauf veröffentlichte der Verein, der in der NIFL Premiership, der ersten Liga in Nordirland, antritt, eine Erklärung, in der er sich für die verursachte Not entschuldigte und eine überraschende Entscheidung traf, um den Schaden zu begrenzen: eine Spende an das nordirische Kinderhospiz, wie die BBC berichtete.

Sie sagten, sie würden sich mit dem Ballausschreibungspflichtigen und ihren Familien in Verbindung setzen, und erklärten, dass interne Disziplinarmaßnahmen in Übereinstimmung mit der bewährten arbeitsrechtlichen Praxis vertraulich bleiben würden. Die Polizei von Nordirland (PSNI) leitete eine Untersuchung ein, nachdem sie die Meldung eines Übergriffs bei einem Fußballspiel erhalten hatte.

Der Schiedsrichter sah die Aktion nicht, aber die Fans des rivalisierenden Klubs Cliftonville, der die Carrick Rangers mit 3:0 besiegte, sahen es und buhten McIntyre aus. Die Ermittlungen werden nun prüfen, ob McIntyre den Balljungen tatsächlich mit seinen Händen berührt hat, um ihn zu schubsen, wie es auf dem Video zu geschehen scheint. McIntyre sprach nicht öffentlich über den Vorfall, wurde aber in die Erklärung des Clubs einbezogen.