SJCAM C400

Ich bin ein großer Fan von Videoaufnahmen, sei es zum Festhalten von Familienmomenten, zum Fliegen mit Drohnen im Urlaub oder zum professionellen Fotografieren. Ich suche beim Kauf von Ausrüstung gerne eine Balance zwischen erschwinglicher Qualität und Videoqualität: Wie kann ich die Dinge erschwinglich halten und dabei (fast) professionelles Video bekommen? Hier entstand mein Interesse am C400 von SJCAM. SJCAM ist eine erschwingliche Kameramarke, die es schon viele Jahre gibt. Mit der C400 bekommst du ein überraschend komplettes Paket für eine Actionkamera für etwa 200 €. Ist das die Budget-Kamera für jeden anfängerischen Vlogger oder Videoenthusiasten?

Zunächst einmal ist dies wahrscheinlich die Actionkamera mit den meisten Zubehörteilen in der Verpackung, die ich je gesehen habe. Es gibt eine große Auswahl daran: ein wasserdichtes Gehäuse für Unterwasseraufnahmen, eine Dashcam-Halterung, ein Stativ, ein Halskabel und mehrere weitere Befestigungsmöglichkeiten. Was auffällt, ist, dass es sich dabei nicht nur um billige Zubehörteile handelt. Die Gesamtverarbeitungsqualität ist wirklich solide, und selbst die mitgelieferte Tragetasche wirkt stabil und gut verarbeitet. Sie schreit überhaupt nicht nach "Budget-Produkt". Es gibt sogar eine microSD-Karte von einer renommierten Marke, etwas, das man heutzutage selten sieht. Es ist ein kleines Detail, aber es verstärkt das Gefühl, dass man direkt aus der Verpackung ein komplettes, einsatzbereites Set bekommt.

Was zur Vielseitigkeit der C400 beiträgt, ist ihr modulares Design. Ähnlich wie die DJI Osmo Pocket-Serie verfügt sie über ein drehbares Display, aber SJCAM geht noch einen Schritt weiter, indem es erlaubt, das Kameramodul selbst abzubauen. Man kann die kleine Kamera irgendwo platzieren, den Griff mit dem Bildschirm halten und die Aufnahme aus der Entfernung überwachen. Es ist ein wirklich spaßiges und kreatives Setup. Man kann mit Winkeln experimentieren, sich aus der Ferne filmen und das mitgelieferte Zubehör auf eine Weise nutzen, die sich flexibler anfühlt als die meisten Einsteiger-Actionkameras. Die meisten dieser Zubehörteile sind darauf ausgelegt, mit dem kleineren Kameramodul und nicht mit dem vollständigen Gerät zu funktionieren. Die Stabilisierung ist bei der Verwendung der Zubehörteile allerdings nicht herausragend. Zum Beispiel waren die Aufnahmen, die ich mit der Kamera um den Hals aufgenommen habe, ziemlich wackelig.

Was das Handling angeht, sind die Dinge größtenteils positiv. Die Tasten reagieren gut, der drehbare Bildschirm fühlt sich zuverlässig an, und obwohl alles aus Kunststoff besteht, wirkt er nicht zerbrechlich. Das Display am Griff ist klar und angenehm zu bedienen, während der kleinere Bildschirm im Kameramodul deutlich von geringerer Qualität ist. Er ist aber immer noch sehr nutzbar, besonders für schnelle Bildausschnitte beim Selfie-Stil. Leider beginnt all dieser Wohlwollen sofort zu schwinden, sobald man tatsächlich mit der Aufnahme beginnt, da die Kamera selbst zweifellos der schwächste Teil des Gesamtpakets ist.

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Leider entspricht die Bildqualität meinen Erwartungen einfach nicht. Wenn man an das klare, stabilisierte 4K-Material gewöhnt ist, das selbst mittlere Smartphones heute produzieren, ist der Unterschied sofort spürbar. Das Filmmaterial fehlt an Schärfe, was das größte Problem ist. Bilder sehen oft weich aus, und beim Filmen können Gesichter körnig und gezackt wirken. Auch die Farben helfen nicht viel, da sie unglaublich flach wirken, einen geringen Dynamikumfang haben und sich in manchen Fällen sogar merkwürdig verhalten. Zum Beispiel erschienen grüne Flecken, als ich jemanden mit einer leuchtend grünen Jacke gefilmt habe, zufällig grüne Flecken im Gesicht der Person. Wenn man sich die Fotos anschaut, die ich mit dem Gerät gemacht habe, bekommt man auch eine gute Vorstellung von der Videoqualität: Sie ist ziemlich körnig und verträgt den Kontrast nicht gut. Nur wenn man nicht hineinzoomt und das Bild klein hält, bleibt die Qualität akzeptabel.

Die Lichtverhältnisse machen tatsächlich einen Unterschied. An einem hellen, sonnigen Tag kann die Kamera Aufnahmen erzeugen, die für eine Budgetkamera akzeptabel sind. Aber in typischeren Situationen wie bewölktem westeuropäischem Wetter wird das Bild schnell matt, grau und wenig inspirierend. Es ist einfach nicht besonders angenehm anzusehen. Das macht die Kamera weniger nutzbar, wenn man zum Beispiel schöne Landschaften fotografieren möchte. Ich habe versucht, einige natürliche Bereiche zu filmen, aber es gibt einfach keine Tiefe im Bild und die Farben sind so flach, dass die Ergebnisse kaum teilenswert sind.

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Ein weniger auffälliges Problem ist das Sichtfeld. Beim Filmen muss man den Arm ziemlich weit ausstrecken, und selbst dann können Teile des Gesichts noch außerhalb des Bildes fallen. Es ist nicht breit genug für professionelles Vloggen, aber fürs bloße Herumprobieren ist es wahrscheinlich in Ordnung. Man kann die Stabilisierung deaktivieren, um das Bild leicht zu verbreitern, aber das führt zu wackeligem Filmmaterial, das veraltet wirkt. In der Praxis möchte man die Stabilisierung jederzeit eingeschaltet haben, also den engeren Schnitt akzeptieren. Eingeschaltet funktioniert die Stabilisierung ziemlich gut, vergleichbar mit dem, was man bei einem modernen Mittelklasse-Handy findet. Außerdem ist die Audioqualität ordentlich, aber nicht mehr. Für lockere Aufnahmen ist es problemlos nutzbar, aber es wird niemanden beeindrucken, der an externe Mikrofone oder hochwertigere Setups gewöhnt ist.

Insgesamt ist das letztlich der Punkt der SJCAM C400: Es ist eine Kamera, die viele Möglichkeiten bietet, aber nicht ganz den wichtigsten Teil liefert, nämlich das Bild selbst. Das heißt nicht, dass sie kein Publikum hat. Tatsächlich denke ich, dass sie für bestimmte Anwendungsfälle ziemlich gut funktioniert. Wenn man eine günstige Actionkamera für Aktivitäten wie Schwimmen oder Schnorcheln sucht, macht das Sinn. Man bekommt viele nützliche Zubehörteile, und in diesen Situationen ist man wahrscheinlich ohnehin weniger kritisch gegenüber der Bildqualität.

Sie ist auch ein großartiger Einstiegspunkt für Anfänger. Das wäre eine perfekte Kamera für jüngere Kinder, die ihnen erlaubt, die Möglichkeiten kreativer Videoaufnahmen zu erkunden. Eine dieser Kameras in einem Grundschulklassenzimmer würde wahrscheinlich viel genutzt werden, da es viel zum Experimentieren gibt und es eine spaßige Möglichkeit ist, Inhalte zu erschaffen, ohne ein Vermögen auszugeben. Trotzdem hält die Kameraqualität für mich das Ganze zu sehr zurück. Die 6/10-Bewertung wird größtenteils vom hervorragenden Paket und der kreativen Flexibilität getragen, aber ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, tiefer zu gehen, einfach weil das Material selbst nicht dem Standard entspricht, den ich gewohnt bin.

Das könnte eine persönliche Voreingenommenheit sein. Wenn man an hochwertigere Ausrüstung gewöhnt ist, fällt es schwer, diese Schwächen nicht zu bemerken. Sobald ich Zeit und Mühe in etwas investiere, möchte ich, dass es gut aussieht, und leider hat die C400 dort Probleme. Wenn jedoch die bestmögliche Bildqualität nicht Priorität hat und du hauptsächlich eine spaßige, vielseitige und erschwingliche Kamera mit vielen Zubehörteilen suchst, gibt es hier definitiv viel zu mögen, denn du hast alles, was du brauchst, um mit dem Filmen zu beginnen, in einem Paket. Die Frage ist, wie lange es dauert, bis du nach etwas mit besserer Bildqualität suchst.