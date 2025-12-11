Sir Chris Hoy bricht sich bei einem Mountainbike-Unfall das Bein: "Ich will mein Leben leben und das Beste daraus machen"

HQ

Sir Chris Hoy, ehemaliger Bahnradfahrer mit sechs olympischen Goldmedaillen (zwei im Mannschaftsprint, zwei im Keirin, Matchsprint und Kilo, mehr in verschiedenen Disziplinen als jeder andere Radfahrer), hat bei einem Mountainbike-Unfall einen Unfall erlitten und sich das Bein gebrochen. Im Gespräch mit Sky Sports erklärte er, dass er einen "unglücklichen Sturz" gehabt habe und sein schlimmster Unfall gewesen sei: "Man hüpft einfach nicht mehr so, wie man es in jüngeren Jahren tut."

Hoy wurde mit seinen Ergebnissen in Peking 2008 der erfolgreichste schottische Olympionike. Er beendete seine Radsportkarriere 2013, stieg dann aber in den Motorsport ein und fuhr anschließend in der British GT Championship sowie bei der 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2016.

Hoy sagte, dass "schlimmere Dinge passieren" und er sich glücklich fühle, dass es das schlimmste war, das er in all seinen Jahren als Reiter erlebt habe.

Bei ihm wurde im September 2023 Prostatakrebs diagnostiziert, und ein Jahr später gab er bekannt, dass er unheilbar sei; die Ärzte schätzten ein Leben von zwei bis vier Jahren. Seitdem hat er an einer Spendenkampagne teilgenommen und gesprochen, um das Bewusstsein, die Spenden und die Recherche zu erhöhen.

"Ich bin kein großer Risikoträger, aber ich möchte mein Leben leben und das Beste daraus machen", sagte Hoy. "Keiner von uns ist für immer hier, also solltest du die Zeit nutzen, die du hast, und die Dinge tun, die dir Spaß machen."