Sir Ben Kingsley wird "eine Schlüsselrolle" in Sonic the Hedgehog 4 spielen

Gestern berichteten wir, dass die Dreharbeiten für Sonic the Hedgehog 4 nun offiziell begonnen haben. Der Film soll am 19. März nächsten Jahres Premiere feiern, und dank der Post-Credits-Szene im Vorgänger wissen wir, dass sowohl Amy Rose als auch Metal Sonic in einer Geschichte auftreten werden, die zumindest teilweise von Sonic CD inspiriert ist.

Obwohl wir seit mehreren Wochen wissen, dass Kristen Bell Amy spielen wird, wissen wir nicht, wer die Ehre haben wird, Metal Sonic zu spielen. Gestern spekulierten wir, dass es wahrscheinlich eine sehr berühmte Person sein wird, wenn man den Rest der Besetzung betrachtet, und dass wir die Antwort bald bekommen werden, jetzt, wo die Dreharbeiten begonnen haben.

Und vielleicht haben wir jetzt unsere Antwort. Der renommierte Hollywood-Insider Jeff Sneider kündigte in seinem neuesten Newsletter an, dass Oscar-Preisträger Sir Ben Kingsley in Sonic the Hedgehog 4 in einer noch nicht enthüllten "Schlüsselrolle" auftreten wird. Manche spekulieren, dass er die Rolle des Eggman Nega (ein zukünftiger und noch böser Eggman) übernehmen könnte, aber der wahrscheinlichste Kandidat ist vielleicht Metal Sonic. dessen Aussehen wir bereits kennen.

Wir können zwei eigene Vorschläge einwerfen und spontan denken, dass Kingsley perfekt als Sonic Generations-Boss The Time Eater oder alternativ als Silver the Hedgehog gewesen wäre (Zeitreisen scheinen in Sonic the Hedgehog 4 zu existieren, und beide Charaktere könnten daher in die Geschichte passen).