Kristen Bell wird in Sonic the Hedgehog 4 Amy sein

Eine der Post-Credit-Szenen im dritten Sonic-the-Hedgehog-Film zeigte, dass Amy im vierten Teil endlich zum Team stoßen wird, aber genau wie die anderen Teaser in den vorherigen Filmen enthielt sie nicht das Gespräch. Wer könnte also Sonics pinken Freund sprechen? Jetzt wissen wir es.

Ben Schwarts – die Stimme von Sonic in den Filmen – hat die Gerüchte bestätigt, dass Kristen Bell die Stimme von Amy in Sonic the Hedgehog 4 sein wird. Dies ist definitiv nicht ihr erstes Mal, dass sie synchronisiert, da Bell heutzutage wahrscheinlich am besten als Anna in den Frozen-Filmen bekannt ist. Diejenigen von uns, die etwas älter sind, haben ihr Gesicht in Veronica Mars und Forgetting Sarah Marshall gesehen und sie auch in Spielen wie Assassin's Creed und Kingdom Hearts III gehört.

Sonic the Hedgehog 4 soll im März 2027 Premiere feiern.