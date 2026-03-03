Die Dreharbeiten zu Sonic the Hedgehog 4 sind offiziell im Gange

HQ

In fast genau einem Jahr wird Sonic the Hedgehog 4 , der vierte Film der Reihe, Premiere feiern, und diesmal werden wir mit den beiden Sonic CD-Charakteren Amy Rose und Metal Sonic vertraut gemacht. Wir haben kürzlich bekannt gegeben, dass Erstere von Kristen Bell gespielt wird, aber wir wissen noch nicht, wer Letztere spielen wird.

Angesichts der Schwergewichte in den anderen Rollen gibt es gute Argumente dafür, dass auch dieser Name ein großer Name sein wird. Allerdings müssen wir wahrscheinlich nicht lange warten, denn nun wurde über Instagram bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten bereits in vollem Gange sind – inklusive eines Fotos von Regisseur Jeff Fowler, der Amys ikonischen Hammer hält.

Die Premiere ist für den 19. März 2027 angesetzt, und dann werden wir erfahren, ob die Sonic-Filme den äußerst ungewöhnlichen Trend fortsetzen können, mit jeder neuen Fortsetzung immer besser zu werden.