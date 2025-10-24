Sinner, Zverev, Davidovich und Fonseca im Halbfinale in Wien und Basel: Matches am Samstag und Sonntag

HQ

Die Halbfinals der beiden ATP-500-Turniere auf Hartplatz in dieser Woche, den Vienna Open und den Swiss Indoors Basel, stehen fest. In Österreich war das Ergebnis etwas vorhersehbar, da die vier topgesetzten Spieler überlebten: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Miñaur und Lorenzo Musetti, was für einige sehr spannende Halbfinals sorgte.

In der Schweiz nahmen die Dinge eine dramatische Wendung, als drei der vier Viertelfinalspiele am Freitag mit Walkovers endeten: Casper Ruud gab nach einem Satz gegen Davidovich auf, einschließlich des Tiebreaks; Felix Auger-Aliassime gab nach einem verlorenen ersten Satz gegen Jaume Munar auf, und Denis Shapovalov gab im dritten Satz gegen Joao Fonseca auf.

Tennisspiele am Samstag, 25. Oktober

Halbfinale der Swiss Indoors Basel:



Joao Fonseca vs. Jaume Munar: 15:00 Uhr MESZ, 16:00 Uhr BST



Ugo Humbert vs. Alejandro Davidovich Fokina: 17:00 Uhr MESZ, 16:00 Uhr BST



Halbfinale der Vienna Open:



Jannik Sinner vs. Alex de Miñaur: 15:00 Uhr MESZ, 16:00 Uhr BST



Lorenzo Musetti vs. Alexander Zverev: 17:10 Uhr, 16:10 Uhr BST



Das Finale beider Turniere findet am Sonntag statt, bevor nächste Woche das Paris Masters beginnt.