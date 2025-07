Sinner holt sich in Wimbledon den Grand-Slam-Funken zurück

HQ

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner blieb unter Druck gelassen und zog mit einem 6:4, 6:3, 6:0-Sieg gegen seinen Landsmann Luca Nardi souverän in die zweite Runde von Wimbledon ein. Sein selbstbewusster Auftritt stach an einem turbulenten Tag im All England Club hervor, an dem eine noch nie dagewesene Anzahl gesetzter Spieler auf schockierende Weise ausschied.

Der amerikanische Star Coco Gauff, der gerade einen French-Open-Titel gewonnen hatte und ein seltenes Grand-Slam-Double anstrebte, war das Hauptopfer. Sie verlor mit 7:6(3), 1:6 gegen die Ukrainerin Dayana Yastremska und hatte nach ihrem jüngsten Triumph Mühe, wieder in ihren Rhythmus zu finden. Neben Gauff schieden auch die topgesetzten Alexander Zverev und Jessica Pegula früh aus und setzten damit das Überraschungsmuster fort. Zverev verlor einen zermürbenden Fünf-Satz-Kampf gegen den Franzosen Arthur Rinderknech, während Pegula von der Italienerin Elisabetta Cocciaretto beiseite gefegt wurde.

Das Drama des Tages war damit noch nicht zu Ende. Insgesamt schieden 13 an Gesetzte bei den Herren und 9 bei den Damen aus und stellten damit einen neuen Wimbledon-Rekord für Überraschungen in der ersten Runde seit der Einführung von 32 Setzlisten im Jahr 2001 auf. Darunter waren auch andere namhafte Namen wie Lorenzo Musetti und Zheng Qinwen, die die Tiefe und Unberechenbarkeit des Turniers signalisieren.

Inmitten des Chaos überwand Novak Djokovic einen Magen-Darm-Virus und besiegte Alexandre Müller in vier Sätzen. Iga Swiatek zeigte sich mit einem 7:5, 6:1-Sieg über Polina Kudermetova in stabiler Form, obwohl Wimbledon ihr weiterhin entgeht.

Taylor Fritz kämpfte sich durch eine spannende Fünf-Satz-Begegnung gegen Giovanni Mpetshi Perricard, der einen atemberaubenden Aufschlag von 153 mph verzeichnete, einen neuen Wimbledon-Rekord. Unterdessen feierten die britischen Fans Erfolge: Jack Draper und zehn weitere einheimische Spieler kamen nach einem Rekord von sieben Siegen am Montag weiter.

Während sich das Turnier beruhigt, bleiben alle Augen darauf gerichtet, ob Sinner und andere Überlebende ihren Schwung in einem unvorhersehbaren Wimbledon beibehalten können.