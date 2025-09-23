Singapurischen Touristen droht in Norwegen Abschiebung wegen Drohnenvorfall

HQ

Letzte Nacht erhielten wir die Nachricht, dass der Flughafen Kopenhagen geschlossen wurde, nachdem "große Drohnen in der Gegend geflogen waren". Etwas später erhielten wir auch die Nachricht, dass der Flughafen Oslo den Flugverkehr aussetzte, nachdem Drohnenaktivitäten festgestellt wurden. Jetzt erhalten wir die Nachricht, dass ein Paar aus Singapur aus Norwegen ausgewiesen werden könnte, nachdem es angeblich eine Drohne über das Zentrum von Oslo geflogen ist, wo solche Aktivitäten strengstens verboten sind. Die beiden wurden in der Nähe von Sehenswürdigkeiten wie der Festung und dem Opernhaus verhaftet, wobei die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass Abschiebungsverfahren in Betracht gezogen werden könnten. Die Drohne unterscheidet sich natürlich stark von militärischen, aber der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden, bevor Drohnensichtungen den Flugverkehr in Dänemark und Norwegen störten, obwohl die Polizei keinen direkten Zusammenhang zwischen den Ereignissen feststellte. Die europäischen Länder sind aufgrund eines Anstiegs nicht autorisierter Drohnenaktivitäten in Alarmbereitschaft geraten, was zu allgemeiner Besorgnis über Sicherheit und Überwachung führt. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation mit Drohnen? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!