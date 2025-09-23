Flughafen Oslo setzt Flüge aus, nachdem Drohnenaktivität festgestellt wurde

HQ

Am Montagabend erhielten wir diese Nachricht: Der Flughafen Kopenhagen wird geschlossen, nachdem "große Drohnen in der Gegend geflogen sind". Gleichzeitig wissen wir jedoch, dass auch der Flugverkehr am Flughafen Oslo vorübergehend gestoppt wurde, nachdem eine Drohne in der Gegend gesichtet wurde, was zu sofortigem Handeln der Sicherheitsbehörden führte. Die Polizei bestätigte, dass sowohl Starts als auch Landungen ausgesetzt wurden, während die Situation bewertet wurde, obwohl kein Zeitplan für die Wiedereröffnung genannt wurde. Die Quelle der Drohnen ist nach wie vor unklar, und es werden Untersuchungen durchgeführt, um festzustellen, ob es sich um einen Einzelfall oder um einen Teil einer größeren Störung handelte. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!