Simeone gibt zu, dass die Niederlage schmerzt, aber sie ist "Teil der Reise", nachdem Espanyol Atlético de Madrid verblüfft hat

Atlético de Madrid ist mit einer Niederlage in die LaLiga 2025/26 gestartet. Nach einem Kaufrausch auf dem Transfermarkt setzte Simeone am vergangenen Sonntagabend gegen RCD Espanyol fünf neue Spieler ein (und vier weitere sind neue Spieler ab 2024). Unter den neuen Spielern in diesem Sommer waren Mittelfeldspieler Álex Baena, der von Villareal kam, und Innenverteidiger Hancko, der von Feyenoord kam, neben Julián Álvarez und seinem großartigen Freistoßtor am produktivsten.

Doch der katalanische Klub konnte mit zwei Toren von Lestán und Milla in der letzten Viertelstunde antworten, und Atlético fand nicht mehr zurück zum Tor.

Cheftrainer Diego Simeone möchte eine Mannschaft führen, die in jedem Wettbewerb mit Barcelona und Real Madrid mithalten kann, hat aber bereits die Chance auf drei Punkte verpasst. Nach dem Spiel sagte er, dass ihr erstes Tor in der 73. Minute sie zurück ins Spiel brachte, als Atlético "es unter Kontrolle hatte".

Er ist jedoch optimistisch, da er weiß, dass es sich hauptsächlich um ein neues Team handelt und Fehler passieren können und müssen. "Ich verstehe, dass defensive Fehler Teil des Weges sind. Das Ergebnis schmerzt uns, aber es wird uns dazu bringen, uns zu verbessern und zu wachsen. Von da an nehme ich all die guten Dinge mit und wir werden versuchen, den Rest zu verbessern", sagte er und lobte, dass seine Mannschaft "mit Persönlichkeit gespielt hat".