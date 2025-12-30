Silent Hill-Produzent enthüllt Zukunftspläne für die Serie – ein Spiel pro Jahr

HQ

Nach fast einem Jahrzehnt fernab des Rampenlichts hat Silent Hill zweifellos ein wirklich großes Comeback gefeiert. Sowohl das Silent Hill 2 Remake als auch Silent Hill f haben sich als große Erfolge für Konami erwiesen, die sich offensichtlich ins Spiel eingearbeitet haben und nun für die Zukunft planen.

In einem Interview mit Famitsu sagt Silent Hill-Produzent Motoi Okamoto, dass ab 2026 das Ziel ist, mindestens ein Silent Hill-Spiel pro Jahr zu veröffentlichen. Entweder etwas völlig Neues oder eine Art Remake.

"Es bleibt abzuwarten, wie sehr wir das erreichen können, aber ich werde mein Bestes als Produzent der Silent Hill-Serie geben. Idealerweise möchten wir, dass die Begeisterung für Silent Hill weiter wächst. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen neue Neuigkeiten zu geben, daher bitten wir um Ihre Geduld noch ein wenig."

Gleichzeitig betont Okamoto, dass es um Ehrgeiz und nicht um Versprechen geht, und bittet die Fans um Geduld. Wir wissen bereits, dass das Bloober Team an einem Remake des ersten Silent Hill arbeitet, das unbestreitbar vielversprechend ist, sowie am dritten Spiel – obwohl die Arbeit daran noch in den Kinderschuhen steckt, wenn man früheren Berichten Glauben schenkt.