Sieben kroatische Fans verhaftet, weil sie im Stade de France den Hitlergruß gezeigt haben

Gestern Abend meldete sich Frankreich nach einer 0:2-Niederlage in Kroatien zurück und antwortete mit dem gleichen Ergebnis und gewann das K.o.-Spiel im Elfmeterschießen, wobei "les Bleus" dank einer großartigen Leistung von Torhüter Mike Maignan, der zwei Elfmeter parierte, gewann. Die Zuschauer waren entschlossen, ihr Team in die Runde der letzten Vier zu bringen, in der Hoffnung, das Turnier erneut zu gewinnen, wie es 2021 der Fall war.

300 kroatische Fans hofften, ihre Mannschaft zu einem weiteren Sieg antreiben zu können, darunter sieben Personen, die den Hitlergruß zeigten. Am Montagmorgen bestätigte der Pariser Polizeichef, dass sieben Personen in Gewahrsam genommen wurden, die mit Eisenstangen, Schlagstöcken und Stöcken bewaffnet waren, wie Le Parisien über RMC Sport berichtete.

Der Pariser Polizeichef Laurent Nuñez bestätigte, dass die Pariser Polizei unter seiner Aufsicht für die Sicherheit der Fans gesorgt und sieben Fans festgenommen habe, die mehrmals mit erhobenen Armen gesehen wurden, unter anderem während der kroatischen Hymne. Zuvor hatte der Journalist Cemil Şanlı angeprangert, dass "mehrere hundert" kroatische Fans von der Polizei eskortiert wurden, die auf den Straßen von Paris mit unverhüllten Gesichtern den Hitlergruß zeigten, "ohne Konsequenzen".