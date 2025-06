Im Juli werden wir Thunderbolts* von zu Hause aus sehen können

HQ

Da The Fantastic Four: First Steps Ende Juli in die Kinos kommt, fragst du dich vielleicht, ob du in der Lage sein wirst, alles nachzuholen, was mit Marvel Cinematic Universe zu tun hat, bevor der Film in die Kinos kommt. Die gute Nachricht ist, dass du das kannst, da Marvel Studios und Disney jetzt die offiziellen digitalen und Blu-ray-Premierentermine für Thunderbolts* bestätigt haben.

Am 1. Juli soll es zunächst als digitales Angebot erscheinen, gefolgt von einer Blu-ray-Edition am 29. Juli. Es gibt noch kein Wort über das Premierendatum von Disney+, aber in der Regel geschieht dies gleichzeitig oder um die Zeit herum, zu der auch die physische Ausgabe eintrifft, also vielleicht Ende Juli.

Wenn du den Actionfilm, den manche auch als The New Avengers bezeichnen, noch nicht gesehen hast, kannst du ihn jedoch bald nachholen. Lies unsere begeisterte Rezension von Thunderbolts* hier.