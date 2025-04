HQ

Die Avengers sind verschwunden. Unzugänglich. Fehlend. Dies gilt sowohl für das Filmpublikum als auch für die Figuren, die die Marvel Cinematic Universe bevölkern. Julia Louis-Dreyfus' ruchlose CIA-Direktorin Valentina Allegra de Fontaine hat Avengers Tower in New York City übernommen und benutzt ausgebrannte Veteranen, um ihre unzähligen Experimente zu bereinigen, nachdem der US-Kongress versucht hat, sie zu verleumden. Eine dieser "Putzfrauen" ist Yelena Belova (Florence Pugh), die nach dem Tod ihrer Schwester nicht ganz zu sich selbst gefunden hat. Zusammen mit einem Haufen anderer kauziger C-Promi-Antihelden, wie einerCaptain America gescheiterten Kandidatin und ihrem peinlichen sowjetischen Supersoldatenvater, findet sie jedoch etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt, als Valentinas dunkelstes Geheimnis an die Oberfläche kommt.

Seit Endgame hat sich nicht wirklich etwas bewegt - erzählerisch gesehen. Wir hatten eine Einführung nach der anderen mit neuen potenziellen Helden, die den Mantel übernehmen könnten, aber nichts ist wirklich in den Köpfen der Filmzuschauer hängen geblieben, und einige Fans haben sich ganz verhört. Thunderbolts* hingegen soll eine Brücke in die nächste Marvel -Ära sein, und auf mehreren Ebenen schafft es Marvel s Antwort auf Suicide Squad tatsächlich zu fesseln und zu unterhalten. Dies ist einem etwas intelligenteren Drehbuch als üblich zu verdanken, das sich mehr auf Grauzonen als auf verwegene Action konzentriert, obwohl es gegen Ende etwas davon gibt.

Hannah John-Kamen bringt viel Leben und Energie in einen sonst eher flachen Charakter.

Thunderbolts* ist gut durchdacht, wenn es um den Antagonisten geht. Mit dem Bösewicht des Films kann man ebenso leicht sympathisieren wie fürchten, und er steht im Mittelpunkt des Hauptkonflikts des Films. Aber der eigentliche Antagonist des Films ist interessanterweise die psychische Krankheit. Einige der Charaktere sind zutiefst deprimiert und an der Oberfläche wird viel gelacht, aber innerlich haben diese Comicfiguren große Schmerzen. Leider schaffen es nicht alle Charaktere, ganz so dreidimensional zu sein, aber ich mag die Dynamik dieser Außenseiter-Antihelden sehr. Pugh glänzt besonders als zutiefst unglücklicher Widow in einer bereits soliden Besetzung.

Der Film handelt von der unendlichen Leere, die sich nach Jahren psychischer Belastung einstellt und in körperlicher Form eine erschreckende Wirkung annimmt. Es ist ein erfrischendes Konzept, das Thunderbolts* davor bewahrt, typisch Marvel Mittelmäßigkeit zu sein. Normalerweise ist das Treten und Schlagen die Lösung für viele Probleme in Marvel Filmen, aber in diesem Film braucht es mehr als nur körperliche Gewalt, um das eigentliche Problem zu überwinden: Depressionen.

Allerdings ist die Logik des Films etwas fadenscheinig, was leider ein gemeinsames Merkmal dieser Filme ist. Ich finde auch, dass der Humor nicht immer ankommt, vor allem, wenn erwachsene Charaktere manchmal wie sarkastische Teenager sprechen. Einige Elemente fühlen sich leicht gezwungen an. Man hat auch einen schlechten Beigeschmack, nachdem die Filmemacher einen bestimmten Charakter loswerden, sobald er eingeführt wird. War die schmerzhafte Geschichte dieser Figur nicht wirklich nicht wert, erzählt zu werden? Es fühlte sich wie eine unnötige Verschwendung an.

Insgesamt hat es Thunderbolts* jedoch geschafft, mich zu überraschen. Zugegeben, man muss seine Hausaufgaben machen, um zum Beispiel zu verstehen, wer Walker ist, aber es ist ein getriebener Film, der keine langweilige Sekunde enthält und etwas mehr zum Nachdenken anregende Themen anspricht als der durchschnittliche Marvel Streifen. Nur die Wendung gegen Ende des Films (es gibt zwei Post-Credits-Szenen) ist interessanter als die Marvel Erfahrungen der letzten Jahre. Mit anderen Worten, Thunderbolts* (ja, dieses Sternchen hat einen Sinn) ist der Comeback-Punch, den dieses Universum brauchte, um das Interesse an zukünftigen Avengers -Filmen wiederzubeleben.

