Thunderbolts* Darsteller verraten den wahren Titel des Films

Wenn Sie sich über das Sternchen und seine Bedeutung in Thunderbolts* den Kopf zerbrochen haben, müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, denn Marvel und die Besetzung des Films haben den tatsächlichen Titel des Films enthüllt, nämlich The New Avengers.

Das ist etwas, das jeder, der den Film am Wochenende gesehen hat, gewusst hat, aber jetzt ist es offiziell und wir können den alten Thunderbolts* -Titel abschaffen. Es wird interessant sein zu sehen, ob der Film diesen The New Avengers-Titel behalten wird, wenn er auf eine digitale Veröffentlichung zusteuert, da ein Großteil des Marketings mit dem Namen Thunderbolts* gemacht wurde.

Das mag für einige, die The New Avengers nicht am Eröffnungswochenende sehen konnten, ein kleiner Spoiler sein, aber für diejenigen, die es getan haben und die Post-Credits-Szene gesehen haben, ist es leicht zu verstehen, warum der Name des Films geändert wurde. Es hätte sich so oder so herumgesprochen, und so scheint es, dass Marvel nur am Puls der Zeit bleibt.

Was halten Sie von Thunderbolts* neuem Titel?