Es ist immer spannend, wenn ein ernsthafter Hersteller beschließt, ein stärker verbraucherorientiertes Produkt zu entwerfen. Beyerdynamic ist seit einigen Jahren auf dieser Mission, und nun folgt Shure diesem Beispiel. Ja, sie haben schon erschwinglichere Produkte hergestellt, aber es gibt nichts so 'Mittelklasse' wie ein Gaming-Mikrofon, und genau das hat der legendäre Mikrofonhersteller geschaffen.

Es heißt MV6 und ist vor allem ein ziemlich schönes Stück Hardware. Shure weiß offensichtlich, welche Materialien wo verwendet werden müssen, und alles, was du täglich anfasst und benutzt, fühlt sich wie Aluminium an. Er ist außerdem mattschwarz mit recht attraktiven neongrünen Akzenten, und der MV6 schafft es daher, ein Gleichgewicht zwischen Verspieltem und Professionellem zu finden – also keine Noten.

Genauer gesagt handelt es sich um ein kardioides Kapselmikrofon, was bedeutet, dass es in einem halbengen Muster aufzeichnet, das sowohl auf der Hardwareseite als auch per Software Hintergrundgeräusche ausschließt und sich auf die Stimme einer Person konzentriert. Es ist Plug-and-Play, was bedeutet, dass kein DAC oder eine andere XLR-Schnittstelle benötigt wird; Du schließt es einfach mit USB-C an. Die Auflösung beträgt 16/24 Bit zwischen 50Hz und 15 kHz mit einem maximalen SPL von 128 dB, was durchaus respektabel ist.

Mysteriöserweise gibt es am Mikrofon selbst kein physisches Gain-Scrollen, was eine ziemlich bizarre Auslassung ist, da man Shures ansonsten exzellente MOTIV Mix App benutzen muss. Außerdem gibt es keine Höhenverstellung am mitgelieferten Stativ.

Abgesehen davon sind es durchgehend gute Nachrichten. Zuallererst sind die Aufnahmen selbst scharf, tief und werden eindeutig durch Shures eingebautes DSP unterstützt, das unter anderem Rauschen von einer mechanischen Tastatur im Hintergrund entfernt. Ja, vieles davon ist Software, wie zum Beispiel der "Auto Level Mode", der das ständige Feinjustieren des Gains überflüssig macht, da dies automatisch basierend auf Rauschen und Stimme geschieht, aber es gibt auch den "Digital Popper Stopper", der sehr direkt mit P-, S- und B-Klängen zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass diese nicht durch die eingebaute Windschutzscheibe gelangen und Spitzen erzeugen.

In der Regel legen diese Hersteller Wert darauf, ein Gleichgewicht zwischen guter, solider und zuverlässiger Hardware und leistungsstarken Softwarelösungen zu finden, und es ist offensichtlich, dass Shure in letzterer Kategorie am härtesten arbeitet. Allerdings gibt es hier nichts, was angepasst, eingeschaltet oder gewartet werden muss. Es funktioniert automatisch, wenn der MV6 am Computer angeschlossen ist, und die Wirkung ist sofort und bemerkenswert. Wie man so schön sagt: "Man kann mit den Ergebnissen nicht argumentieren."

Das MV6 ist günstiger als die anderen Gaming-Mikrofone von Shure und kostet etwa 130 £, und das Erste, was einem auffällt, ist die direkte, analoge Steuerung über die Tasten und das Scrollrad. Aber als automatisiertes Werkzeug, das man kauft, um Meetings abzuhalten, halbprofessionell auf Twitch zu streamen oder einfach klarer mit Freunden zu sprechen, ist dies eines der besseren automatischen Mikrofone, die wir je gesehen haben.

