Shokz OpenFit Air

Vor etwas mehr als zwei Jahren haben wir unser erstes Shokz-Produkt getestet, das Knochenleitung verwendet, um Klang zu erzeugen, ohne dass eine Dichtung mit einer Silikonspitze im Gehörgang erstellt werden muss. Das ist für viele angenehmer, wenn sie sich bewegen, und es besteht keine Gefahr, dass sie sich während der Bewegung losreißen.

Gleichzeitig war es schwer zu ignorieren, dass das Produkt, OpenRun Pro, eine einzige Einheit mit einem Band um den Hals war und ist, was in Ordnung ist, wenn Sie lange Haare haben, aber jemandem mit kurzen oder keinen Haaren ein leicht Star Trek -ähnliches Gefühl vermittelt. Wenn Sie Geld sparen möchten, die Knochenleitung beibehalten und auf ein traditionelleres In-Ear-Setup umsteigen möchten, dann ist OpenFit Air der richtige Weg.

Auf die Gefahr des Recyclings hin, lohnt es sich, innezuhalten, um zu erklären, was diese Knochenleitung eigentlich ist, und hier können wir wieder auf die OpenRun Pro Bewertung zurückgreifen. Knochenleitung bedeutet, dass die Geräte in erster Linie recht offen sind, also nicht als solche in die Ohren gehen müssen, sondern etwas darüber, auf der linken Seite der Ohröffnung, sitzen. Das ganze Gerät vibriert dann, und es sind die Vibrationen gegen Ihren Schädel, die den Klang erzeugen. Es klingt gruselig, und ist es tatsächlich zum ersten Mal, da der Effekt auch auf der Haut deutlich zu spüren ist, ein bisschen wie eine Art haptisches Feedback bei einigen Gaming-Headsets. Es gibt jedoch auch eine Reihe von unmittelbaren Vorteilen, wie z. B. die Tatsache, dass OpenRun Pro während des Gebrauchs nie nachjustiert werden muss, selbst wenn Sie wirklich Ihren ganzen Körper schütteln. Sie sitzen dort, wo sie sitzen sollen und sind überraschend bequem zu bedienen, abgesehen von dem bereits erwähnten leichten Schütteln, das nur im Stillstand zu spüren ist.

Der OpenAir Fit verzichtet jedoch auf den Kopfbügel und hat stattdessen zwei Arten von Clips, die um das Ohr gelegt werden. Es ist kein einzigartiges Design, aber die Herausforderung, Geräte ohne Dichtung am Gehörgang zu befestigen, wird elegant gelöst. Außerdem sind sie genauso sicher wie die OpenRun Pro.

Es gibt noch mehr gute Nachrichten, denn während der OpenRun Pro 160 £ kostet, können Sie den OpenAir Fit für 120 £ bekommen. Sie erhalten ein herkömmliches Ladeetui, mit dem Sie etwa sieben Stunden lang arbeiten können, und es befinden sich weitere 22 Stunden im Gehäuse. Das ist eine ganze Menge, vor allem, wenn sie nur für den Einsatz bei körperlicher Aktivität konzipiert sind. Sie erhalten auch die gleiche IP54-Zertifizierung und Bluetooth 5.2-Konnektivität - es ist alles hier, und das OpenAir Fit strotzt nicht vor Budgetfreundlichkeit, sondern vor bewusstem Design bis zum Maximum.

Jedes der beiden Geräte verfügt über ein Touchpanel, genau wie herkömmliche In-Ears, und sie funktionieren auch genau so, sodass Sie die Musikwiedergabe steuern, Anrufe entgegennehmen und alles andere, was Sie normalerweise möchten, auch während eines Laufs steuern können. Das Beste daran ist jedoch zweifellos die Klangqualität. Hier werden keine traditionellen Treiber verwendet, aber sagen wir einfach, dass diese unserer Meinung nach definitiv besser sind als die teureren OpenRun Pro, was natürlich die Notwendigkeit eines viel teureren Produkts zunichte macht, aber zeigt, dass Shokz bereit ist, Quantensprünge nach vorne zu machen, auch auf Kosten der Marktpreise.

Wir wagen zu behaupten, dass dies das beste Angebot auf dem Markt ist, denn für den Preis kann man sich kaum ein kompetenteres Paket vorstellen.