Shokz hat die Angewohnheit, hochwertige Audioprodukte zu produzieren, vielleicht gerade weil sie mit den spezifischen Nutzungsmustern der Verbraucher so vertraut sind. Sie verwenden Shokz nicht für irgendetwas; Sie müssen nicht als solche vielseitig sein, sie müssen nur gut in dem sein, was der Verbraucher will - ein Paar solide, gut verarbeitete In-Ear-Kopfhörer für das körperliche Training.

Trotzdem experimentieren sie hier ein wenig, denn der neueste Zuwachs im Sortiment folgt der gleichen offenen Struktur, die wir im vergangenen Jahr bei anderen gesehen haben, insbesondere bei Bose mit ihren Ultra Open.

Geben Sie Shokz OpenDots One ein, einen verwirrenden Namen, aber kein verwirrendes Produkt als solches. Diese kleinen Clip-Ons gehen nicht in das Ohr, sondern sitzen wie ein Ohrring um das Ohr herum, was bedeutet, dass Sie sofort das drückende Gefühl loswerden, etwas in den Gehörgang geschoben zu bekommen. Es klingt unsicher, ist aber eigentlich das Gegenteil; Sie fühlen sich im Gehörgang völlig sicher an, was sowohl zu Komfort als auch zu Stabilität führt.

Sie erhalten 10 Stunden Nutzungsdauer mit einer einzigen Ladung und weitere 30 Stunden im Gehäuse. Das ist in Ordnung, und glücklicherweise gibt es im Gehäuse auch kabelloses Laden über den Qi-Standard, sodass es keine Kompromisse gibt.

Werbung:

Sie nutzen Bluetooth 5.4, was bedeutet, dass wir im Test keine Verbindungsprobleme hatten, und im regulären Trainingseinsatz macht der OpenDots One was er soll und mit der dazugehörigen App gibt es auch grundlegende EQ-Einstellungen, mit denen man den Klang ein wenig anpassen kann. Wer jedoch kritisch sein will, dem fehlt auch etwas. Es gibt keinerlei Geräuschreduzierung, und obwohl dies möglicherweise schwierig zu erreichen war, bemerken Sie wirklich, dass Teile des Klangs verloren gehen, weil Shokz nicht versucht hat, eine Alternative zu verwenden.

Die Touch-Steuerung ist auch etwas umständlich, und so ist es auch meistens. Glücklicherweise drückt man die Geräte bei der Bedienung nicht in den Gehörgang, das hilft ein wenig, aber die kleine Touchfläche hat vor allem beim Laufen trotzdem einige Probleme bereitet.

Die kleinen 11,8-mm-Treiber klingen jedoch gut, und mit der IP54-Zertifizierung können Sie sie bei fast jedem Wetter verwenden, obwohl es nicht empfehlenswert ist, mit ihnen zu schwimmen.

Werbung:

Das vielleicht größte Problem ist der Preis. Sie zahlen etwa 180 £, was billiger ist als andere Shokz Produkte, aber nicht gerade billig. Ja, Sie erhalten ein Paar speziell entwickelte, spezialisierte offene In-Ears, die sich gut für das Training eignen, aber hier gibt es nichts Revolutionäres. Das ist nicht immer notwendig, aber man hat das Gefühl, dass man dieses Mal etwas zu viel für die Marke bezahlt.

Es handelt sich jedoch immer noch um ein Paar In-Ear-Kopfhörer, die dort liefern, wo es am wichtigsten ist, in Bezug auf Komfort, Klang, Gesprächsqualität und Akkulaufzeit, und deshalb schafft es Shokz, den Tag an der Ziellinie zu retten.