Shōgun and The Boys-Regisseur stößt zur God of War TV-Serie

HQ

Es sind drei Jahre vergangen, seit Sony bestätigt hat, dass eine TV-Serie basierend auf God of War in Arbeit ist. Zwei Jahre vergingen ohne nennenswerte Nachrichten, zumindest nicht positive, daher war es keine Überraschung, als Ronald D. Moore im letzten Jahr als neuer Showrunner übernahm. Scheint, als wäre er im letzten Jahr beschäftigt gewesen.

Deadline gibt bekannt, dass Frederick E.O. Toye (Shōgun, The Boys und Fallout) die ersten beiden Episoden der God of War -Serie inszenieren wird. Sie bestätigen außerdem, dass die Vorproduktion in Vancouver begonnen hat und das Gerücht über das Casting begonnen hat.

Hoffen wir, dass wir in den kommenden Monaten eine Menge spannender Neuigkeiten über das Projekt erhalten werden, was bedeutet, dass es Zeit ist, zu spekulieren und zu träumen. Wer glaubst und hoffst du, spielt Kratos und Atreus in der God of War Show?