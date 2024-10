Die God of War -Serie von Amazon hat ihren neuen Showrunner

HQ

Die Live-Action-ShowGod of War von Amazon hat einen neuen Showrunner bekommen. Rafe Judkins verließ das Projekt zusammen mit den ausführenden Produzenten Hawk Ostby und Mark Fergus. Nun kehrt Ronald D. Moore zu Sony Pictures Television zurück, um Judkins zu ersetzen.

Laut Variety verließ Judkins die Serie, nachdem er und seine ausführenden Produzenten mehrere Drehbücher entworfen hatten, aber Amazon beschloss, eine andere kreative Richtung einzuschlagen. Es hat nicht das beste Vertrauen geweckt, aber jetzt scheint die Arbeit wieder in Gang zu kommen.

Moore ist vor allem für seine Arbeit an Outlander, For All Mankind und dem Star Trek-Franchise bekannt, wo er an Serien wie Next Generation, Deep Space Nine und anderen mitwirkte. Es ist erwähnenswert, dass Cory Barlog auch für die God of War -Serie als ausführender Produzent an Bord bleibt.

Zu Beginn des Jahres erzielte Amazon mit seiner Umsetzung von Fallout einen bemerkenswerten Erfolg. Ähnlich bietet God of War eine hervorragende Gelegenheit, eine große Zuschauerzahl zu gewinnen, doch sind Gamer heutzutage bei ihrer Auswahl sehr anspruchsvoll. Lassen wir uns überraschen, ob Amazons kreative Interpretation sowohl den Fans gefällt als auch spannende Unterhaltung liefert.