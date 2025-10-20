God of War Kratos Casting-Aufruf leakt online

HQ

Selbst wenn die Dreharbeiten nächstes Jahr beginnen sollen, scheint es, dass die SerieGod of War von Amazon Prime Video noch einige ziemlich große Rollen zu besetzen hat. Kratos, Atreus, Odin und mehr wurden von dem Streamer immer noch nicht gefunden, was dazu geführt hat, dass der bekannte Leaker und glaubwürdige Insider Daniel Richtman die Casting-Aufrufe für die oben genannten Rollen erhalten hat.

Während Richtmans Beiträge hinter seinem Patreon verschlossen sind, hilft uns eine Reddit-Diskussion auch zu verstehen, wonach Amazon in seinen God of War Leads sucht. Amazon möchte, dass ein Mann zwischen 40 und 60 Jahren Kratos spielt, wobei die Rolle "intensive Körperlichkeit, Nahkämpfe und mögliche Nacktheit" erfordert.

Die Teile von Kratos und Atreus sind offen für jede Ethnie, aber wir könnten uns vorstellen, dass der andere der gleichen Ethnie angehört, sobald einer von ihnen eingesperrt ist, denn sie sind Vater und Sohn. Was sehr interessant ist, ist die Aufnahme von Odin und Sif in die Casting-Liste für die God of War -Serie. Da die Serie von Amazon auf der nordischen Saga von Kratos' Reise basieren wird, ist dies nicht unbedingt überraschend, aber diese Charaktere tauchen erst in Ragnarök in den Spielen auf.

Auch wenn jedes Darstellermitglied als Stammgast der Serie vermerkt ist, wird Atreus nur als Stammgast für ein Jahr vermerkt, was bedeutet, dass es die Möglichkeit gibt, einen älteren Atreus später neu zu besetzen. Tut mir leid, Junge Atreus.