Sherlock Holmes The Awakened: Spielt und fühlt sich an wie ein altmodisches Erweiterungspaket

Erinnerst du dich an die Zeit, als Entwickler noch Erweiterungspakete und schnelle Fortsetzungen veröffentlicht haben? Wie in wurde die Gameplay-Mechanik und die Engine eines früheren Teils als Basis für interessante neue Abenteuer verwendet, anstatt dass das gleiche Spiel dank eines scheinbar endlosen Angebots an Mikrotransaktionen auf verlängerte Lebenserhaltung gesetzt wurde? Das kommende Sherlock Holmes The Awakened erinnert mich an diese glücklicheren Zeiten, obwohl die Umstände, die den ukrainischen Entwickler Frogwares zwingen, diesen Weg zu gehen, alles andere als glücklich sind.

Nach der russischen Invasion beschlossen Frogwares, ein weniger ehrgeiziges Projekt anstelle einer vollständigen Fortsetzung ihres neuesten Open-World-Detektivspiels Sherlock Holmes Chapter One zu machen. Beeindruckenderweise steht Sherlock Holmes The Awakened jetzt, nicht einmal ein Jahr später, kurz vor der Veröffentlichung, und wir hatten die Gelegenheit, eine Stunde dieses ausgewachsenen Remakes ihres gleichnamigen PC-Spiels von 2007 zu erkunden.

The Awakened ist ein Horror-gefülltes Lovecraft'sches Mysterium, aber nichts davon wurde während der Demo wirklich erklärt, die in Kapitel 3 beginnt, als Holmes' vertrauter Kumpel John Watson im Edelweiss-Institut ankommt - einer Irrenanstalt tief in den Schweizer Alpen, wo die Luft sauber ist und niemand die Schreie hören kann, die aus dem Keller kommen. Watson gewinnt dank seiner feinen Manieren und medizinischen Referenzen schnell Einlass, aber dann kommt Holmes verkleidet als - und das ist wirklich brillant - ein amerikanischer Detektiv! Das einzige, was die Mitarbeiter mehr hassen als Nicht-Europäer, sind wahrscheinlich neugierige Detektive, also wird Holmes schnell sediert und in eine Arrestzelle geworfen.

Bisher ist das Spiel dem ursprünglichen Skript ziemlich treu geblieben, aber das wird sich ändern. Während das Original klassische Inventarrätsel verwendete, behält diese moderne Neuinterpretation alle moderneren Werkzeuge von Sherlock aus seinen letzten Spielen bei. Wenn Sie diese nicht gespielt haben, dann sagen wir einfach, dass er jetzt so ziemlich Batman ist. Das bedeutet, dass nun alle Informationen in einem handlichen Notizbuch gespeichert sind, Hinweise durch eine spezielle Vision "gescannt" werden können (die gut zum Adleraugen-Charakter passt und unnötige Zeitverschwendung vermeidet) und manchmal muss man sogar Tatorte rekonstruieren, um die nächste Spur zu bekommen.

In Bezug auf Änderungen sind mir im Vergleich zum vorherigen Spiel nur sehr wenige aufgefallen. Rekonstruktionen haben jetzt eine viel intuitivere Benutzeroberfläche, so dass Sie sich weniger auf Vermutungen verlassen müssen, wenn Sie zusammenfügen, was an einem Tatort passiert ist. Auf der anderen Seite fühlten sich Konfrontationen, bei denen man die richtigen Beweise vorlegen muss, um Informationen zu erhalten, weniger intuitiv an, als ich es in Erinnerung hatte, und ich wurde immer wieder von einer jungen Bauchrednerin und ihrer Puppe abgelehnt (mehr dazu später).

Das ist auch der Grund, warum ich Sherlock Holmes The Awakened ursprünglich als Erweiterungspack bezeichnet habe. Von Animationen und Charaktermodellen über Gameplay-Mechaniken bis hin zu den Menüs fühlt und spielt sich alles sehr ähnlich wie Sherlock Holmes Chapter One. Aber um ehrlich zu sein, ist das in Ordnung. Ich hätte viel lieber mehr vom Gleichen, als keinen Sherlock Holmes mehr - vor allem angesichts der Entwicklungsumstände.

Davon abgesehen, wenn ich weiter durch die Demo spiele, frage ich mich, ob Sherlock Holmes The Awakened die richtige Wahl für die aktuelle Gameplay-Grundlage war. Während es schön ist, dass Rätsellösungen keine mentale Gymnastik mehr erfordern, die zu einer Nervenheilanstalt aus dem 18. Jahrhundert passt, fühlte es sich nicht ganz richtig an, den Mind Palace zu benutzen, der normalerweise für die Montage des größeren Bildes reserviert ist, um einen Blaspfeil zusammenzubauen, mit dem ich eine Wache ausschaltete - zumal ich nicht einmal selbst auf die Idee gekommen bin. Während ich also meine kurze Zeit mit dem Spiel genossen habe, mache ich mir Sorgen, wie viele der Mechaniken wirklich zu diesem lineareren Abenteuer passen.

Ein weiteres neues Element, das sich ein wenig eingeengt anfühlt, ist Sherlock selbst. Im Originalspiel war er ein klassischer britischer Gentleman mit trockenem Witz und eher steifen Manieren. Aufbauend auf Kapitel Eins zeigt The Awakened nun einen jüngeren, agileren Holmes, der eher den jüngsten Interpretationen von Leuten wie Robert Downey Jr. entspricht.

Ich habe bereits seine ziemlich extravagante Einführung erwähnt, und am Ende der Demo, nachdem ich eine Wachuniform erhalten und Beweise für Fehlverhalten im Krankenhaus gefunden hatte, musste ich einer jungen verbesserten Patientin Beweise vorlegen - oder vielmehr ihrer sprechenden Puppe, die mich ständig herabsetzte, während die Kamera in einem übertriebenen 70er Jahre Horrormode. Natürlich können Humor und Horror Hand in Hand gehen. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es hier der Fall sein wird, da ich während meines Durchspielens nicht das geringste bisschen Angst hatte - und ich denke, das ist eine Emotion, die es wert ist, angestrebt zu werden, wenn ich mich in einer Irrenanstalt verschanze, die von psychopathischen Nonnen betrieben wird, die Cthulhu oder etwas in dieser Ordnung anbeten.

An dieser Stelle wird es wahrscheinlich keine Überraschung sein, dass The Awakened sehr Sherlock Holmes Chapter One aussieht, wenn auch in einigen Bereichen etwas schlechter, wie z.B. die Charaktermodelle, die etwas glänzend sind und ehrlich gesagt eine schreckliche Lippensynchronisation haben (etwas, von dem vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass es sich in der endgültigen Veröffentlichung verbessert hat). Es störte mich jedoch nicht sehr, da diese Steifheit tatsächlich etwas von dem Horror und Unbehagen einflößte, das das vorherige Lovecraft-Spiel des Entwicklers, The Sinking City, so unvergesslich machte.

Nachdem ich ungefähr eine Stunde gespielt habe, auch wenn es an den Rändern etwas rau ist, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass The Awakened diejenigen ansprechen wird, die die früheren Sherlock Holmes-Spiele des Entwicklers genossen haben. Verdammt, es könnte sogar einige neue Spieler dank der Lovecraft'schen Prämisse anziehen. Aber ob es sich tatsächlich gegenüber den vorherigen Spielen verbessern wird, bin ich mir immer noch nicht sicher. Das Alte und das Neue zu mischen und Gameplay-Mechaniken zu verwenden, die nicht für diese spezielle Art von Geschichte entwickelt wurden, ist - nicht anders als das Tragen bestimmter altmodischer Kostüme für eine moderne Halloween-Party - ein ziemliches Glücksspiel. Wir werden sehen, ob es sich auszahlt, wenn Sherlock Holmes The Awakened "Anfang 2023" erscheint.