Sharp Sumobox Pro CP-LS200

Es war sicherlich nicht Soundboks, der das Konzept des langlebigen, wasserfesten Festival-Lautsprechers erfunden hat, der mit seinem ikonischen schwarzen Gitter und dem verstärkerartigen Aussehen auf den meisten Camps und Festivals als eine Art zeremonielle Dekoration neben leeren Bierdosen spielt. JBl hält seit Jahrzehnten Flagge hoch und ist bei weitem nicht der einzige Hersteller, der konsequent eine Reihe von "Party"-Lautsprechern anbietet - es ist fast eine eigene Kategorie.

Dies führt uns ganz natürlich zu Sharp 's Sumobox CP-LS200, einem Party-Redner, der gerade aus dem traditionellen Stück geschnitten wurde, das wir oben beschrieben haben. Mit etwas mehr als der Hälfte des Preises eines Soundboks 4 ist es ziemlich solide positioniert, um ein Festival-Favorit zu werden - aber hat es die Leistung, Zuverlässigkeit und Akkulaufzeit?

In erster Linie ist der CP-LS200 dem standardmäßigen, nahezu automatisierten Festival-Lautsprecher-Outline nachempfunden. Er wiegt gut 14 Kilogramm, bietet eine IPX4-Zertifizierung, was bedeutet, dass er leichtem Regen oder dem Stehen in der Nähe eines Swimmingpools standhält, und verfügt über das traditionelle, fast schon legendäre mattschwarze Äußere und ein schwarzes Gitter, das die Lautsprechereinheit selbst schützt. Mit anderen Worten, es sieht passabel aus, aber es ist nicht gerade auffällig an Sharp s Interpretation der klassischen Lautsprecherform. Allerdings dreht sich bei diesen Lautsprechern fast alles um die Funktionalität.

Die Akkulaufzeit beträgt "nur" 8-10 Stunden (unser Test ergab 9), was bei etwa 50-60 % Lautstärke erreicht wurde, und das Gute daran ist, dass Sie die 14,8-V-Batterie tatsächlich entfernen und durch eine neue ersetzen können (was Sie etwa 100 £ kosten wird), aber es ist eine Überlegung wert, zum Beispiel, dass ein Soundboks Ihnen zwischen 30 und 40 Stunden bei 50 % Lautstärke geben kann, und das kleinere JBL PartyBox Club 120 ergibt 12 Stunden. Das soll nicht heißen, dass der CP-LS200 völlig enttäuscht, aber er ist nicht der Klassenbeste.

Werbung:

Im Inneren befinden sich zwei 10-Zoll-Tieftöner und zwei 3-Zoll-Hochtöner, die zusammen 200 W RMS oder eine Ausgangsleistung von 108 dB erzeugen. Das ist schon eine ganze Menge, vor allem wenn man bedenkt, dass der doppelt so teure Soundboks 4 "nur" 126dB leistet, also allein von der Leistungsabgabe her hier etwas zu mögen ist. Darüber hinaus ist der Klang sogar hervorragend. Es ist tiefgründig, wenn es sein muss, und gibt Soulwax-Remixen den Kick, den sie brauchen, aber gleichzeitig ist es keine rohe Gewalt - es gibt genug Trennung, um praktisch jeden musikalischen Geschmack zu genießen. Vielleicht liegt das daran, dass die Abstimmung von einem "SAM"-Modul von Devialet selbst übernommen wird, das angeblich auch ständig den Basiseffekt beibehält, damit er nicht verzerrt. So oder so, es ist spürbar.

Sie können eine Verbindung über Bluetooth, AUX oder TRS/XLR herstellen, und Sie haben tatsächlich eine hervorragende Auswahl an Reglern über verschiedene Regler auf der Rückseite, mit denen Sie die Lautstärke des Kanals, die Höhen, die Bässe und den Hall einstellen können. Diese Einstellungen können auch über eine App aufgerufen werden, aber es ist ziemlich befriedigend, komplett offline zu gehen und den Klang live über diese anzupassen, daher war es eine gute Idee, sie einzubauen.

Der Preis beträgt 600 £, was den Sumobox CP-LS200 tatsächlich in eine relativ vernünftige Position bringt, da es ein ziemlicher Sprung zum Soundboks 4 ist und die größeren PartyBox -Modelle von JBL überhaupt nicht mit Akku laufen. Daher ist dieses Modell vor allem wegen des Klangs eine Empfehlung wert, aber auch in Zukunft sollte eine längere Akkulaufzeit bei reduzierter Lautstärke im Fokus stehen.

Werbung: