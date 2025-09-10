Sharkoon SKILLER SGK50 S2 Wood PBT

Sharkoon ist vielleicht nicht die bekannteste Marke, aber es gibt sie schon seit mehreren Jahrzehnten. Die Marke ist vor allem dafür bekannt, erschwingliche Produkte herzustellen, die in China hergestellt werden, aber ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Sie arbeiten in der Regel in einer Preisklasse, die für jedermann zugänglich ist, aber gelegentlich bringen sie Produkte auf den Markt, die sich ausschließlich durch den Preis abheben. Wenn sie also eine Tastatur mit einem Holzgehäuse herausbringen, ist das ein wenig verwirrend.

Die Tastaturserie SGK50 ist ein solches Produkt. Sie sind vollständig anpassbar und in vielen Varianten erhältlich, sowohl mit als auch ohne Schlüssel und Schalter. Wenn Sie eine Barebone-ISO- oder ANSI-Lösung wünschen, können Sie diese auch haben. Die Serie ist in drei Versionen erhältlich: 96 % (S2), 75 % (S3) und 60 % (S4). Praktisch alles kann leicht und einfach geändert werden. Wir haben die S2-Version sowohl mit Schaltern als auch mit Tasten ausprobiert. Für den Wechsel von Schlüsseln und Schaltern sind übrigens ein paar Werkzeuge enthalten, sodass du dort Geld sparst.

Das Layout ist etwas kleiner; Es fehlen drei Tasten, was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Unser Testgerät verfügte über Gateron G Yellow 3.0 Pro lineare gelbe Schalter sowie eine Leertaste und eine ESC-Taste in Holzoptik. Dies sind Schalter, mit denen Sie nur zufrieden sein können, da sie sich leicht, glatt und natürlich anfühlen, obwohl sie 50 g Kraft benötigen, um aktiviert zu werden. Es braucht 67 g, um sie ganz nach unten zu drücken, deutlich mehr als die braunen und roten Gateron -Schalter, mit denen die meisten Enthusiasten wahrscheinlich vertraut sind. Wie bei den meisten anderen benutzerdefinierten Tastaturen sind nur 3- oder 5-polige Standardschalter erforderlich, und es gibt volle Unterstützung für VIA- und QMK-Standards, wenn es um Software geht. Überrascht bin ich allerdings, dass die Leertaste deutlich leichter, schneller und linearer gleitet als die anderen Tasten. Ich wünschte, die ganze Tastatur wäre so.

Die Tasten fühlen sich solide an, nicht zu laut, aber mit einer relativ glatten Oberfläche, die sich etwas hochwertiger anfühlt als die ESC- und Leertasten, aber nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Die harte Beschichtung, die sie erhalten haben, um sie widerstandsfähiger zu machen, lässt sie auch ein wenig billig erscheinen.

Die Tasten sind aus hochwertigem PBT-Kunststoff und "stylischem Holz" gefertigt, mit innenliegender Dämpfung und allem, was dazu passt. Der USB-Anschluss ist in Gold gehalten. Hervorzuheben ist allerdings, dass die Seiten und das gesamte Tastaturgehäuse zum Schutz vor Kratzern mit einer Art Lack überzogen sind. Dadurch sieht es ein wenig wie Plastik aus, wahrscheinlich weil man sich für einen glänzenden statt für einen matten Lack entschieden hat. Das ist eine Schande, denn es ist ein wirklich cooles Konzept, also hoffen wir, dass die nächste Generation einen matten Lack haben wird. Alternativ können Sie es auch einfach abschleifen, was ich tun würde, wenn es kein Leihgerät zum Testen wäre. Dadurch würde das Holz echt und unbehandelt erscheinen, was sehr ansprechend ist, da es eine Alternative zu farbigem Kunststoff bietet.

Polycarbonat, ein bruchsicherer Kunststoff, wurde mit einer Silikonschicht versehen, um einen feineren Klang zu gewährleisten und harte Tastenanschläge besser zu dämpfen. Es funktioniert und der Klang beim Drücken der Tasten ist vernünftig und nicht zu plastisch, kann aber nicht ganz darüber hinwegtäuschen, dass die Tasten aus Kunststoff geformt sind. Auf der anderen Seite klingen sie gut und sind subtil. Deutlich mehr als die Leertaste, die recht laut ist. Es ist eindeutig nicht gedämpft wie die anderen.

Es ist ein nettes kleines Detail, dass der USB-Anschluss von einem Metallring umgeben ist. Es bietet einen schönen Kontrast, macht es aber auch schwierig, etwas anderes als das mitgelieferte Kabel anzuschließen. Aber es ist cool und aufgerollt wie eine Feder, was so modern ist, und es funktioniert gut.

Ein lustiges Detail ist, dass kein Text aufleuchtet, der Ihnen mitteilt, ob die Feststelltaste aktiviert ist, da stattdessen die Taste selbst aufleuchtet. Die Steuerung der Tastatur, sei es bei der Medienwiedergabe, bei Makrofunktionen oder bei der Beleuchtung, erfolgt wie in alten Zeiten über Tastenkombinationen. Ich vermisse es, ein Rad oder eine Taste zu haben, um die Lautstärke zu regeln, aber ansonsten ist es in Ordnung.

Der Preis ist nicht toll. Eine Barebone-Version ohne Tasten und Schalter kostet etwa 150 GBP. Auf der anderen Seite kostet es nur mit Schaltern und Schlüsseln einen Tick mehr. Allein in Anbetracht des Preises der Switches ist es das beste Angebot. Dann können Sie die Tasten immer auf etwas ändern, das Ihnen besser gefällt, vor allem, weil die Leertaste absolut fantastisch zu drücken ist.

Und so kommen wir zum Gesamtergebnis. Die Idee ist eigentlich ganz gut, aber mit ein paar kleinen Mängeln hier und da und einem hohen Preisschild, das mit den etablierten Akteuren auf dem Markt konkurriert, hätten sie vielleicht den Kuchen fertig backen sollen, bevor sie ihn zum Verkauf anbieten. Die Oberflächenbehandlung der Tasten sollte auf jeden Fall geändert werden, und wenn es meine Tastatur wäre, wäre das das erste, was ich ändern würde. Und ich frage mich, warum sie die Gelegenheit verpasst haben, eine Version zu machen, bei der die Tasten auch aus echtem Holz sind, denn das wäre hervorragend gewesen. Aber ansonsten ist die Tastatur solide genug, in mehr als einer Hinsicht.