Shark FlexBreeze HydroGo

Die Temperaturen sind in diesem Sommer in ganz Europa bereits in die Höhe geschnellt, aber das ist wahrscheinlich erst der Anfang, und wir können in den nächsten zwei Monaten mit vielen warmen Sommertagen rechnen. Was tut man also, wenn die Hitze von entspannend zu erstickend wird?

Genau aus diesem Grund haben wir bereits Fans getestet, und das neue FlexBreeze HydroGo von Shark von ist besonders interessant. Dieser kleine Kerl wiegt nur 2,2 Kilo und ist so klein, dass er im Grunde in einen Rucksack gepackt werden kann - und doch reicht das Versprechen von "70 Fuß Luftstrom" aus, um ein Schlafzimmer oder wo auch immer man gerade ist, ernsthaft zu kühlen.

Das HydroGo ist zweifellos als tragbares Gerät gedacht. Er hat einen Griff an der Oberseite und ziemlich kleine Füße ohne offensichtliche Möglichkeit, eine kleine Teleskopstange oder ähnliches herauszuziehen, so dass man ihn z. B. beim Wandern im Zelt oder beim gemeinsamen Picknick auf dem Tisch platzieren kann. Damit ist er ein wenig spezieller als der Standardventilator, den man in völliger Verzweiflung für 10 Pfund im Supermarkt kauft, aber er kann auch viel, viel mehr.

In erster Linie ist er, wie bereits erwähnt, tragbar und hat daher eine Akkulaufzeit zwischen 9 und 11 Stunden, während er fünf verschiedene Lüftergeschwindigkeiten bietet. Das ist viel, aber wir haben noch nicht erwähnt, was es zu "Hydro" macht. Ja, dieser relativ kleine Rahmen bietet tatsächlich Platz für einen sogenannten "Nebeltank", was bedeutet, dass man ihn mit Wasser füllen kann, wodurch eine viel feuchtere Brise entsteht, die für eine deutlich kühlere Belüftung sorgt. Shark selbst sagt "bis zu fünf Grad", aber glaubt uns, wenn wir sagen, dass es signifikant ist.

Werbung:

Der Effekt ist schwer zu ignorieren, und obwohl der Preis mit etwa 100 £ etwas höher ist, ist es etwas völlig anderes als die Budgetmodelle, und seine wirklich tragbare Größe und sein Gewicht machen es viel wahrscheinlicher, dass du es tatsächlich verwenden wirst.

Die einzige Beschwerde ist, dass, obwohl der Luftstrom durch Biegen nach vorne oder hinten abgewinkelt werden kann, es von Vorteil gewesen wäre, eine Möglichkeit zu haben, die Höhe zu verstellen. Wenn man es nachts verwenden will, muss man es auf einen Nachttisch stellen - man muss die Höhe immer selbst einstellen, um sicherzustellen, dass man das Beste aus dem kühlen Luftstrom herausholt, und nur eine kleine eingebaute Teleskopstange zum Beispiel hätte Wunder gewirkt, oder vielleicht eine Möglichkeit, die Beine auszuklappen.

Das ist der Grund, warum Shark immer noch ziemlich gut in dieser Art von Dingen ist, und HydroGo ist ziemlich einfach denjenigen zu empfehlen, die in der Sommerhitze eine etwas vielseitigere Belüftung suchen.

Werbung: