Jesús Navas, einer der am meisten dekorierten spanischen Fußballspieler der Geschichte, bestritt gestern zum letzten Mal ein Profispiel mit seinem langjährigen Verein Sevilla. Es war im Santiago Bernabéu, am letzten Spieltag des Jahres, und endete mit 4:2 zugunsten der Weißen, die auch in der Liga den FC Barcelona überholten.

Das Match begann etwas ungewöhnlich, mit einer doppelten Ehrenwache. Zuerst machten die Spieler von Sevilla "einen Flur", wie man auf Spanisch sagt, zu den Spielern von Real Madrid, die kürzlich die Trophäe des Interkontinentalpokals in die Höhe stemmten und sie als Weltmeister bezeichneten.

Dann bildeten sowohl die Spieler von Madrid als auch von Sevilla eine weitere Ehrenwache für Jesús Navas, der vom Publikum mit Standing Ovations bedacht wurde und ein signiertes T-Shirt erhielt.

Noch während des Spiels skandierten die Spieler von Real Madrid seinen Namen, als er in der 65. Minute eingewechselt wurde. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 4:1. Mbappé und Valverde trafen in den ersten 20 Minuten mit Power-Schüssen außerhalb des Strafraums, und Madrid zeigte trotz zweier Gegentore eines seiner besten Spiele der Saison, wenn nicht sogar das beste.

Navas hatte zu Beginn der Saison bekannt gegeben, dass er aufgrund einer Hüftverletzung zum Jahresende aufhören wird. Er ist vor kurzem 39 Jahre alt geworden. Er spielte den größten Teil seiner 21-jährigen Karriere in Sevilla und gewann acht Titel, darunter vier UEFA-Pokal- und Europa-League-Titel. Von 2013 bis 2017 spielte er bei Manchester City, wo er 2014 die Premier League gewann.

In Spanien war er der einzige Spieler aus dem WM-Sieg 2010, der im vergangenen Sommer bei der UEFA-Europameisterschaft sowie bei der UEFA Nations League 2023 wieder dabei war, und war damit der einzige Fußballer der Welt, der diese drei Trophäen gewonnen hat.