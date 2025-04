Sergio Pérez bricht das Schweigen über seinen Ausstieg aus der Formel 1 und kündigt eine Rückkehr an, "wenn das Projekt Sinn macht"

HQ

Sergio Pérez, mexikanischer Formel-1-Fahrer, der sich am Ende der letzten Saison von Red Bull trennte, obwohl er noch zwei Jahre Vertrag hatte - ein Vertrag, der Monate zuvor verlängert worden war - hat mit Formula1.com darüber gesprochen, wie sich dieser Moment anfühlte, und eine Rückkehr in den Wettbewerb angedeutet: "Es gibt ein paar sehr interessante Projekte da draußen. Seit Abu Dhabi sind einige Teams auf mich zugekommen."

"Checo" Pérez genießt eine Auszeit nach mehr als einem Jahrzehnt ununterbrochener Rennen: Er debütierte 2011 bei Sauber, später bei McLaren und Force India, bevor er 2021 zu Red Bull wechselte. Er sagt, er genieße jetzt die Zeit mit seiner Frau und seinen vier Kindern, sehe den Sport von außen und fühle sich "in einer privilegierten Position mit meiner Karriere, weil ich weiß, dass ich immer alle meine Möglichkeiten maximiert habe", obwohl er auch zugibt, dass er nicht damit gerechnet hatte, aus dem Team gefeuert zu werden, und alles ging sehr schnell.

"Die Leute in der Formel 1 haben ein kurzes Gedächtnis", sagt Sergio Pérez

Im Alter von 35 Jahren denken viele Fahrer darüber nach, in den Ruhestand zu gehen, aber Pérez lässt die Tür sehr offen, obwohl er abwarten will, ob sich das richtige Projekt ergibt, denn er weiß, wie viel man im Leben aufgibt, um in diesem Sport zu sein, und er muss motiviert werden: "Wenn ich ein Projekt finde, das mich voll und ganz motiviert, zurückzukommen, Wenn das Team an mich glaubt und wo es meine Karriere, meine Erfahrung und alles, was ich in ein Team einbringen kann, schätzt, wäre es sehr attraktiv, dies in Betracht zu ziehen." Könnte Cadillac, das neue Team für 2026, eine dieser Optionen sein?

Schließlich ist er stolz auf seine Karriere, die 6 Grand Prix, 39 Podestplätze und einen 2. Platz in der Fahrerwertung 2023 hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen umfasst: "Die Leute haben ein kurzes Gedächtnis in der Formel 1. Innerhalb von ein paar Rennen vergessen sie, was du getan hast. Die Leute wissen, dass meine Position in der Formel 1 nicht die einfachste war - und ich habe mich insgesamt extrem gut geschlagen."