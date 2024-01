Senua's Saga: Hellblade II für den Start im Mai bestätigt

HQ

Wir vermuteten, dass wir während der Xbox Developer_Direct eine feste Bestätigung über das Startdatum von Senua's Saga: Hellblade II erhalten würden, nachdem das kürzlich durchgesickerte Datum einige Tage vor der Ausstrahlung die Runde machte. Und Überraschung, Überraschung, dass diese Information bestätigt wurde.

Die erwartete Fortsetzung erscheint am 21. Mai 20 24 auf PC und Xbox Series X/S Konsolen. Das bedeutet, dass wir nur etwa vier Monate warten müssen, um zu sehen, was Senua nach den ziemlich erschütternden Ereignissen des ersten Spiels vorhat.

Während des Developer_Direct wurde von Ninja Theory bestätigt, dass Senua auf der Jagd nach Wikingern ist, die ihr Volk abgeschlachtet haben, und sich in dieser Zeit auch neuen Feinden und Bedrohungen stellen muss, wie z.B. Riesen, alles in dieser Version von Wikinger-Island. Das wirklich einzigartige Psychose-Feature aus dem ersten Spiel wird auch wieder voll zur Geltung kommen, was bedeutet, dass Sie dieses Spiel unbedingt mit Kopfhörern oder Kopfhörern mit 3D-Audio-Unterstützung spielen möchten. Und falls ihr Zweifel an der Grafik dieses Spiels hattet, das neue Filmmaterial und der Trailer beweisen, dass wir uns dieses Mal auf einen echten Leckerbissen freuen können, mit beeindruckender und unglaublich realistischer Grafik.

Wie wir schon seit langem wissen, wird Senua's Saga: Hellblade II auch als Teil des Game Pass -Angebots debütieren, so dass Sie das Spiel über Xbox und PC Game Pass spielen können, wenn es im Mai erscheint.