Selenskyj warnt vor einer "Ausweitung des Krieges" nach dem Angriff russischer Drohnen auf Polen und Rumänien

Erst vor wenigen Tagen machte der russische Drohnenangriff auf Polen Schlagzeilen. Gestern hat Rumänien Kampfjets in die Luft geschickt, nachdem eine Drohne während russischer Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur in der Nähe der Grenze in seinen Luftraum eingedrungen war. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach diesem Vorfall betont, dass es sich nicht um Einzelfehler, sondern um eine bewusste Ausweitung des Krieges handelt. "Das russische Militär weiß genau, wohin seine Drohnen fliegen und wie lange sie in der Luft operieren können. Ihre Routen werden immer berechnet. Das kann kein Zufall, kein Irrtum oder die Initiative einiger Kommandeure der unteren Ebenen sein. Es ist eine offensichtliche Ausweitung des Krieges durch Russland. Und genau so verhalten sie sich. Zuerst kleine Schritte, dann große Verluste." Wenn Sie alles wissen wollen, was er gesagt hat, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!