Selenskyj drängt Trump, die Ukraine zu besuchen

HQ

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Donald Trump aufgefordert, die Ukraine zu besuchen, und sagt, dass ein persönliches Erleben des Krieges klar machen würde, "wer der Aggressor ist", da das Land vier Jahre seit Russlands umfassender Invasion feiert.

In einer Videoansprache sagte Selenskyj, Wladimir Putin habe es versäumt, seine Ziele zu erreichen oder das ukrainische Volk zu brechen. Er bestand darauf, dass Kiew seine Bürger in keiner Verhandlung verraten werde, und forderte einen "starken, würdevollen, dauerhaften Frieden".

Europäische Staats- und Regierungschefs nahmen an den Gedenkveranstaltungen in Kiew teil, darunter Friedrich Merz, Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, während der britische Premierminister Keir Starmer aus der Ferne an den Gesprächen teilnahm.

Selenskyj veröffentlichte auch neues Filmmaterial aus dem Bunker in Kiew, in dem er und sein Team sich in den ersten Tagen der Invasion 2022 aufhielten, und erinnerte sich daran, wie er ein Evakuierungsangebot ablehnte und stattdessen um Munition bat...