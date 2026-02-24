Selenskyj verspricht, die Unabhängigkeit zum vierten Jahrestag des Krieges zu wahren: "Putin hat die Ukrainer nicht gebrochen"

HQ

Präsident Wolodymyr Selenskyj feiert vier Jahre seit Russlands umfassender Invasion, indem er darauf besteht, dass die Ukraine ihre Unabhängigkeit verteidigt und dies weiterhin tun wird. In einer neuen Ansprache zum vierten Jahrestag des Kriegsbeginns betonte er, dass "Putin die Ukrainer nicht gebrochen hat" und Kiew das Gebiet schützen werde, das seine Bürger verteidigt haben.

Der ukrainische Staatschef wird europäische Würdenträger, darunter die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zu Zeremonien in Kiew empfangen. Er bekräftigte außerdem, dass die laufenden Friedensgespräche wegen territorialer Streitigkeiten ins Stocken geraten seien, wobei Moskau von Land verlangt, das Kiew nicht abtreten darf.

Für seine genauen Worte, hier ist, was er gerade gesagt hat (über soziale Medien):

Heute markiert genau das vierjährige Jubiläum, seit Putin seinen dreitägigen Vorstoß zur Einnahme Kiews begonnen hat. Und das sagt viel über unseren Widerstand aus, darüber, wie die Ukraine all die Zeit gekämpft hat. Hinter diesen Worten stehen Millionen unserer Menschen, enormer Mut, unglaubliche harte Arbeit, Ausdauer und der lange Weg, den die Ukraine seit dem 24. Februar verfolgt.

Wenn wir auf den Beginn der Invasion zurückblicken und auf heute zurückblicken, haben wir jedes Recht zu sagen: Wir haben unsere Unabhängigkeit verteidigt, wir haben unsere Staatlichkeit nicht verloren; Putin hat seine Ziele nicht erreicht. Er hat die Ukrainer nicht gebrochen; Er hat diesen Krieg nicht gewonnen. Wir haben die Ukraine bewahrt und werden alles tun, um Frieden und Gerechtigkeit zu sichern. Ruhm der Ukraine!