Selbst wenn die Lakers verlieren, bricht LeBron James neue NBA-Rekorde

HQ

Die Los Angeles Lakers haben keineswegs eine gute Saison: Ihre Vier-Siege-Serie gegen Suns, Warriors, Kings und Pelicans wurde durch eine 120:113-Niederlage gegen die Denver Nuggets unterbrochen, sodass das LA-Team mit 37-25 auf Platz sechs der Western Conference steht. LeBron James bricht jedoch weiterhin neue Rekorde in der NBA, während der Saison, die viele als seine letzte annehmen, mit 41 Jahren.

Im Spiel am Donnerstag erzielte James 16 Punkte und wurde damit der Spieler mit den meisten erzielten Field Goals in der NBA-Geschichte und übertraf damit Kareem Abdul-Jabbars Bilanz von 15.837 Punkten bei seinem Rücktritt 1989. LeBron James hat 15.838 Field Goals erzielt.

Um es ins Verhältnis zu setzen: Der dritte Spieler mit mehr Field Goals in der NBA-Geschichte nach James und Abdul-Jabbar ist Karl Malone mit 13.528 Field Goals.

LeBron James sprach über diese Leistung: "Erwähnt zu werden mit einigen der Besten, die dieses Spiel je gespielt haben, war immer demütigend. Ich bin damit aufgewachsen, viele der Großen zu beobachten und zu verehren, und wenn ich Teil der NBA sein könnte, wollte ich mich in eine Position bringen, in der ich mit einigen der Großen genannt werden kann, wenn ich etwas richtig mache."

LeBron James hält außerdem den Rekord für die meisten Punkte aller Zeiten in der regulären Saison mit 38.388 Punkten seit Februar 2023 und übertrifft zudem Abdul Jabbar. Er steht nun bei 43.127 Punkten in der regulären Saison. Letztes Jahr wurde er der erste Spieler, der in der regulären Saison und in den Playoffs zusammen 50.000 Punkte erreichte.