Seien Sie sehr vorsichtig: Das indonesische Klassifikationskomitee hat Details und eine Fülle von Spoiler-Inhalten für 007 First Light geleakt

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007 First Light, IO Interactives Haupttitel, der die Ursprünge von James Bond erforscht, hatte kürzlich einige Probleme, wie zum Beispiel die Verzögerung der Nintendo Switch 2-Version. Die größte Bedrohung für das Spiel ist jedoch, dass seine Inhalte online geleakt wurden... Und es enthält große Spoiler.

Wie VGC bestätigt hat, hat Indonesiens Klassifikationsausschuss, das Indonesian Game Rating System (IGRS) – eine Organisation ähnlich dem ESRB oder PEGI für die Region – versehentlich interne Inhalte an die Öffentlichkeit geleakt, darunter "große Spoiler" zum 007-Spiel und dessen Story-Inhalte. Offenbar wurden auch Details zu Assassin's Creed Black Flag Resynced und Castlevania: Belmont's Curse durchgesickert, aber in diesen Fällen wurde kein Videomaterial veröffentlicht.

Wenn du also geduldig bis zum 27. Mai wartest, um als Erste 007 First Light zu spielen, sei sehr vorsichtig mit den Inhalten, die du in sozialen Medien oder Foren siehst: Lass dich von niemandem das Erlebnis verderben.