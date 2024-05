Sehen Sie sich den ersten Trailer von House of the Dragon für Staffel 2 an

HQ

Vor zwei Monaten gab uns HBO zwei Trailer und ein Premierendatum für die zweite Staffel von House of the Dragon, aber wir alle wissen, dass riesige Unternehmen gerne die Vergangenheit und den Unterschied zwischen Teasern und Trailern vergessen. Hier ist ein neues Beispiel dafür.

HBO hat nun den ersten offiziellen Trailer für House of the Dragon Staffel 2 veröffentlicht, und der zweieinhalbminütige Trailer gibt uns einen Vorgeschmack auf die Drachen, blutigen Schlachten, schmutzige Politik und alles andere, was uns erwartet, wenn die zweite Staffel am 16. Juni am Max beginnt.