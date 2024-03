House of the Dragon Trailer enthüllen Premierendatum von Staffel 2

HQ

Wir wussten bereits, dass die zweite Staffel von House of the Dragon im Juni Premiere feiern würde, aber jetzt ist es Zeit für pikantere Details als das.

Warner Bros. Discoery hat uns heute nicht nur einen Trailer für die mit Spannung erwartete Show gegeben, sondern gleich zwei. Das stimmt. Wir haben einen Trailer für jede Seite des Konflikts erhalten, und beide verraten, dassHouse of the Dragon Staffel 2 am 17. Juni auf Max debütieren wird. Unnötig zu erwähnen, dass es so aussieht, als würden wir uns von der ersten Episode an auf eine Menge Drama gefasst machen und dann auf einen blutigen Krieg für den Rest der Staffel.

