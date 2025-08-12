Segway Ninebot E3 Pro E E-Scooter

Sie sind zwar nicht mein Ding, wenn es um leichte Fahrzeuge für den Stadtverkehr geht, aber ich verstehe das Erfolgsphänomen , zu dem E-Scooter geworden sind. Wenn ich nicht mit dem Auto fahre, fahre ich lieber mit dem Fahrrad (ich habe noch nie ein Moped besessen), aber die Tragbarkeit von Scooter (man kommt im Grunde an einem Gebäude an und kann damit leicht durch Türen und in den Aufzug gelangen), gepaart mit ihrer Leichtigkeit des Fahrens (man lernt in wenigen Minuten, damit umzugehen) machen sie zu einem viel zugänglicheren Fahrzeug. Mit anderen Worten, sie sind für alle da, daher das exponentielle Wachstum des Marktes in den letzten fünf Jahren.

Dies hat zu einem großen Wettbewerb zwischen den Herstellern geführt, der immer zu Gunsten der Verbraucher ausfällt. Im unteren Teil der Mittelklasse befindet sich der Segway Ninebot E3 Pro E, eine Überarbeitung des E3 E, deren Hauptunterschied in ihrer größeren Autonomie besteht. Dies ist sowohl auf den Akku (10200 mAh vs. 7650 mAh, für Reichweiten von 40-55 km bzw. 30-45 km) als auch auf die Möglichkeit, im Pro-Modell eine zweite Batterie hinzuzufügen, um diese Reichweiten zu erhöhen.

Natürlich hängt die Wahl des für jeden einzelnen am besten geeigneten Modells von der Art des Pendelns ab, wobei zu berücksichtigen ist, dass diese Geräte eine recht lange Ladezeit haben (5-7 Stunden). Wenn man allerdings in Ciudad Real wohnt, stellt die maximale Steigung von 18 % kein Problem dar. Wenn man hingegen in Vigo, Jaén oder Santander wohnt, muss man sich eher für ein höherwertiges Modell entscheiden.

Das Design des Segway Ninebot E3 Pro E ist schlank und modern, viel besser als das, das Ihr letzter Glovo-Lieferfahrer mitgebracht hat.

Auf jeden Fall kostet das Modell E3 Pro E etwa 400 Euro, was genau dem Preisniveau entspricht, von dem ich gesprochen habe. Das ist doppelt so viel wie die günstigsten Elektroroller auf dem Markt, die zwar eine mehr als ordentliche Leistung bieten, aber weit entfernt sind von Modellen mit hydraulischer Federung, Doppelmotor, größeren Rädern oder sportlicher Leistung.

Das Lenkergefühl ist sehr gut. Die Fahrt ist sanft, mit reaktionsschneller und progressiver Beschleunigung, ohne Ruckler, in den drei verfügbaren Fahrmodi: Eco, Drive und Sport. Letzterer holt die gesamte Leistung aus dem Lager heraus, um die 25-km/h-Grenze zu erreichen, was sicherlich unter dem liegt, was der 400/800-W-Motor leisten kann. Und obwohl die doppelte Elastomerfederung weniger spürbar ist, trägt sie zur Laufruhe bei, obwohl es sich auch hier um eine einfache, grundlegende Dämpfung handelt, so dass es sich immer noch lohnt, scharfe Unebenheiten und Schlaglöcher zu vermeiden. Die Bremsen (elektrisch hinten, Trommelbremse vorne) sind in den Basistests, die wir durchlaufen haben, ebenfalls reaktionsschnell.

Wie erwartet, enthält dieses Segway auch eine Traktionskontrolle (TCS), einen recht nützlichen LCD-Bildschirm, um alle Informationen auf einen Blick zu haben, und die ausreichende Lichtgruppe, die in modernen Modellen erforderlich ist (Heck/Bremse, Blinker und Scheinwerfer). Wenn nur die Kinder, die beim nächtlichen Spaziergang nur wenige Zentimeter entfernt wie Fledermäuse an dir vorbeifliegen, lernen würden, wie Glühwürmchen zu leuchten und dich wie bellende Hunde zu warnen, weshalb es auch eine großzügige Glocke gibt.

Links: Anker für das Faltsystem. Rechts: Vorderseite des Lenkers, mit Scheinwerfer und Blinkern.

Details des Vorder- und Hinterrades, 10" wie in diesem Sortiment üblich.

Abgesehen von der sehr willkommenen Smartphone-Sperre ist einer der eigenartigsten Aspekte des Segway E3 Pro E sein zweistufiges Faltsystem. Das ist sicherlich eine gute Idee: Man löst einfach den Anker am Bug, tritt darauf, und schon klappt es zusammen und hakt sich am hinteren Kotflügel ein. Dann kann man den Roller „bequem" wie einen Griff mitnehmen. Die Anführungszeichen sind deshalb da, weil das Gerät zwar als leicht angesehen werden kann (es wiegt knapp 18 kg), aber nicht gerade ein Gewicht hat, das man gerne mit einer Hand über mehr als ein paar Meter trägt, sondern eher dafür geeignet ist, wenn man es in den Kofferraum seines Autos legt oder zu Hause verstaut.

Bisher habe ich nur wenige Beschwerden. Das Trittbrett ist für mich etwas schmal, aber das ist eine Frage der persönlichen Vorlieben und des Geschmacks, wenn es darum geht, die bequemste Fahrposition zu finden. Ein Fehler, den ich hatte, betraf die Tastendrücke zum Einschalten des Umgebungslichts und zum Ändern des Fahrmodus, aber ich denke, er kam möglicherweise vom Testgerät (das zu diesem Zeitpunkt von mehreren Journalisten abgenutzt wurde, die es zweifellos auf Herz und Nieren geprüft hatten). Ein weiterer relativ schwerwiegender Fehler, der nichts mit dem Fahrzeug/Gerät selbst zu tun hat, befindet sich in der Bedienungsanleitung: Es gibt eklatante Fehler in den Abbildungen der verschiedenen Verfahren, die in bestimmten Sprachen wie Spanisch durch andere ersetzt werden, die nicht übereinstimmen. Dies soll als Warnung dienen, falls man in einem Prozess stecken bleibt oder dieser wenig Sinn ergibt, da zumindest das Englische völlig in Ordnung war.

Aber was zählt, ist, dass der Segway Ninebot E3 Pro E ein zuverlässiger, reibungsloser und sicherer Roller mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, einer robusten Konstruktion und einem Design ist, das sich ständig verbessert und innovativ ist, um an der Spitze dieses hart umkämpften Marktes zu konkurrieren.

Es gibt Scooter, die mehr Boardbreite bieten.