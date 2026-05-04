Sega scheint eine weitere klassische Reihe zurückzubringen

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Wenn Sie ein regelmäßiger Gamereactor-Leser sind, wissen Sie sicher, dass Sega in den letzten Jahren hart daran gearbeitet hat, sein Erbe wiederzuentdecken. Alles begann, als sie bei den Game Awards 2023 ankündigten, neue Spieleserien wie Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio und Streets of Rage zu veröffentlichen, und haben das seitdem mit neuen Teilen wie Ecco the Dolphin und Virtua Fighter erweitert.

Erst letzte Woche haben sie angekündigt, dass sie ein weiteres neues Projekt mit diesem Projekt namens Sega Universe haben, über das wir in nicht allzu ferner Zukunft mehr hören werden.

Nun scheint es, als könnte ein weiterer Sega-Klassiker auf dem Weg sein, neues Leben zu bekommen: Bonanza Bros. Ursprünglich wurde es 1990 in Spielhallen veröffentlicht, kam aber später sowohl für das Master System als auch für Mega Drive sowie für andere damals verfügbare Plattformen. Gematsu berichtet über Bluesky, dass Sega die Marke Bonanza Bros. Golden Heist registriert hat, was zweifellos wie ein neuer Teil der Bonanza Bros.-Reihe klingt.

Das Original war eine Art hybrides Heist-/Stealth-Spiel mit Fokus auf Koop, bei dem du und ein Freund als Robo und Mainboard Wachen ausweichen und Wertgegenstände aus Banken, Villen und anderen Orten stahlen. Angesichts des Popularitätsanstiegs von Koop-Spielen nach den Erfolgen von Hazelight mit Titeln wie It Takes Two und Split Fiction scheint es sicherlich eine kluge Entscheidung zu sein, diese klassische, herausragende Serie wiederzubeleben.