Sega hat bei den Game Awards eine Retro-Bombe abgeliefert

Es gibt tonnenweise alte Sega-Spieler, die nie aufgehört haben, nach neuen Installationen in klassischen Franchises wie Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi und natürlich Streets of Rage zu fragen. Und... Sagen wir einfach, Sega hatte während der The Game Awards eine angenehme Überraschung für uns auf Lager - da all diese neue Installationen erhalten.

Wir wissen zwar noch nichts mehr (nicht einmal Formate), aber wir haben einen ersten Trailer, den wir euch zeigen können. Schauen Sie es sich unten an, aber seien Sie vorsichtig, da es an der Grenze zu viel Sega-Großartigkeit liegt.