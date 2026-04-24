Sega setzt mit Sega Universe voll auf Nostalgie

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Wie Sie wahrscheinlich wissen, befindet sich Sega gerade dabei, seine Geschichte neu zu erfinden, indem es zu seinen beliebtesten Franchises zurückkehrt. Dies wurde bei den Game Awards 2023 vor zweieinhalb Jahren angekündigt und sollte Titel wie Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi und Streets of Rage umfassen.

Seitdem wurden auch Ecco the Dolphin und Virtua Fighter 6 auf die Liste gesetzt, und nun kündigen sie an, dass es hier um mehr als nur Spiele geht. Über Bluesky bringen sie nun das Sega Universe-Konzept auf den Markt, komplett mit dem Slogan: "No old, stay gold", und präsentieren alles auf einer retro-inspirierten Website mit klassischer Sega-Musik und Text, die die Geschichte des Unternehmens zusammenfasst, alles auszuprobieren, egal wie verrückt es auch gewirkt haben mag:

"'Gesunder Menschenverstand? Wir haben beschlossen, direkt hineinzustürzen. Wir sind ernsthaft der Frage nachgejagt: "Kann das nicht interessanter sein?" Und haben Landschaften geschaffen, die noch niemand zuvor gesehen hatte.

"Grob. Fast rücksichtslos. Manchmal drehen wir uns im Kreis. Aber genau deshalb war es echt. Selbst wenn die Leute über die Herausforderung lachten, strahlte es heller als alles andere."

Sega sagt nicht ausdrücklich, dass alle auf der Seite aufgeführten Marken zu neuen Spielen werden werden, fügt aber hinzu, dass sie "über Spiele hinaus" auch planen, "in Film, Musik, Mode und noch weitere Unterhaltungsformen zu expandieren." Hier ist die Liste der bisher angekündigten Marken, die auf die eine oder andere Weise ein Comeback feiern werden:



Fantasy Zone



Outrun



Straßen der Wut



Miete einen Helden



Wächterhelden



NiGHTS



Dynamite Deka



Sakura-Kriege



SGGG



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Sie schließen mit folgendem wunderschönen Satz, voller Hoffnung für uns alle, die mit Segas mutigen und kreativen Kreationen aufgewachsen sind:

"Wir werden ein Licht auf geliebte Werke aus der Vergangenheit werfen, die von Fans weiterhin geschätzt werden, und neue Wege teilen, sie zu genießen, die die Welt der Spiele übersteigen."