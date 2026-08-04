Sega eröffnet einen neuen Flaggschiffladen in Osaka mit exklusivem Merchandise

HQ

Letztes Jahr eröffnete Sega in Tokio einen offiziellen Sega-Laden, der Merchandise präsentierte, die das Unternehmen, seine beliebtesten Spielreihen, seine Geschichte und Sonic the Hedgehog feierten. Darauf folgte ein Geschäft in Shanghai, und offenbar war das ein Erfolg, denn noch Ende Juli kündigten sie Pläne an, weitere Filialen im Nahen Osten und in den USA zu eröffnen.

Aber das ist noch nicht alles. Sega hat nun auf X angekündigt, dass es ebenfalls einen Sega-Store in der japanischen Metropole Osaka eröffnen will. Ein Großteil der Merchandise wird zweifellos identisch sein wie in Tokio, aber Sega merkt an, dass Besucher sich auch auf "exklusive Artikel, die nur in Osaka erhältlich sind" erwarten können.

Das Sega-Geschäft wird sich im sechsten Stock des Kaufhauses Parco (Shinsaibashi) befinden, die feierliche Eröffnung ist für den 2. Oktober geplant. Übrigens befindet sich Japans größter Nintendo-Store ebenfalls in Osaka, ebenso wie Super Nintendo World, und nur 15 Minuten Fahrt mit dem Shinkansen entfernt befindet sich Kyoto, Heimat des Nintendo Museums.

Fazit: Wenn du mit Nintendo und Sega aufgewachsen bist, solltest du auf jeden Fall so bald wie möglich eine Reise in die Kansai-Region buchen.