Sega: Die Sonic-Filme haben andere Projekte für uns möglich gemacht

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In einem kürzlichen Interview enthüllte Shigeru Miyamoto etwas, das viele wahrscheinlich vermutet haben: dass die Super-Mario-Filme beeinflussen, welche Spiele Nintendo herausbringt. Tatsächlich befindet sich sogar Nintendos langjähriger Rivale Sega in einer ähnlichen Situation, in der die unglaublich beliebten Sonic-the-Hedgehog-Filme es ermöglicht haben, Projekte zu schaffen, die sonst nicht möglich gewesen wären.

Sega-CEO Shuji Utsumi verriet dies in einem Interview mit Famitsu, in dem er erklärte, dass Sonics Erfolg mit dem gesamten Unternehmen verbunden ist (übersetzt mit DeepL):

"Sonic ist eine Ikone für Sega, und ich glaube, wenn Sonic aufblüht, wird das ganze Unternehmen gedeihen."

Glücklicherweise hat Sonic in den letzten Jahren seinen Rhythmus gefunden und die Spiele verkaufen sich besser, und wie erwähnt, sind besonders die Filme enorm beliebt geworden. Ohne weiter ins Detail zu gehen, räumt Utsumi ein, dass die Hollywood-Karriere des Igels neue Möglichkeiten eröffnet hat:

"Es gibt tatsächlich Entwicklungsprojekte, die dank des Erfolgs der Sonic-Filme möglich geworden sind, daher hoffe ich, dass wir sie gut nutzen und mit anderen Marken verknüpfen können."

Sonics nächstes großes Projekt scheint ein weiterer Film zu sein, speziell Sonic the Hedgehog 4 , der im März 2027 in die Kinos Premiere feiern soll. Utsumi ist voller Begeisterung darüber und sagt, sie werden versuchen, die Popularität auch in Japan zu steigern:

"Dieser Film wird auch wirklich beeindruckend sein. Jim Carrey ist natürlich dabei, und auch Amy Rose ist zu sehen. Es ist wirklich ein unterhaltsamer Film, also werden wir unser Bestes tun, um ihn auch in Japan noch erfolgreicher zu machen."

Im selben Interview enthüllt Utsumi, dass die Sega-Filialen, die letztes Jahr in Tokio und Shanghai eröffnet wurden, besser abgeschnitten haben als erwartet und daher planen, in Zukunft weitere Sega-Filialen zu eröffnen, wobei insbesondere der Nahe Osten und die USA erwähnt werden. Drücken wir die Daumen, dass sie auch früher als später einen Sega-Laden in Europa eröffnen.