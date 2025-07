Schauen Sie sich den gerade eröffneten Sega-Store in Tokio an Das scheint etwas zu sein, das sich Videospielfans nicht entgehen lassen dürfen, wenn sie jemals in Japan landen.

HQ Wie wir im Juni berichteten, hat Sega daran gearbeitet, einen eigenen Flagship-Store in Tokio zu eröffnen. Gestern öffnete es seine Türen, komplett mit Tonnen von Merchandise, die gekauft werden konnten, und lud die Presse ein, das Unternehmen zu begutachten. Wenn Sie es diesen Sommer nicht nach Tokio schaffen, aber trotzdem sehen möchten, was sie zu bieten haben, hat Sega Fotos über Bluesky geteilt. Darüber hinaus berichtete die japanische ANNnewsCH über die Veranstaltung, und Sie können sich das Video unten ansehen, um sich ein Bild von der Größe des Ladens zu machen und einen Blick auf die Waren zu werfen, und bei Japanese Game Watch finden Sie noch mehr Bilder, die Sie dazu bringen werden, Ihre Brieftasche auf links zu drehen.