Sean Penn jagt Leonardo DiCaprio im neuesten Blick auf „One Battle After Another"

Leonardo DiCaprio dreht heutzutage nicht mehr viele Filme. In den letzten zehn Jahren hat der Oscar-Preisträger in vier Filmen mitgewirkt - nämlich Der Rückkehrer, Once Upon a Time... in Hollywood, Don't Look Up und Killers of the Flower Moon - aber er wird 2025 mit einem fünften Film abschließen.

DiCaprio wird die Hauptrolle in Paul Thomas Andersons nächster Regiearbeit spielen, One Battle After Another, in der er als ehemaliger Revolutionär auftritt, der zurückkehrt, um seine Tochter vor ihrem bösen Feind zu retten. Während das in der Beschreibung übernatürlich erscheinen mag, scheint es in der Praxis DiCaprios Charakter zu sein, der vor dem Gesetz flieht (angeführt von Sean Penn), nur um seine Tochter zu erreichen und sicherzustellen, dass sie nicht für seine und die Vergangenheit seiner verrückten Frau (gespielt von Regina Hall) eingesperrt wird.

One Battle After Another feiert am 26. September Premiere und zeigt ein hochkarätig besetztes Oscar- und BAFTA-nominiertes Produktionsteam sowie eine Reihe anderer Top-Stars, wie Benicio Del Toro. Schaut euch unten den neuesten Trailer zum Film an.