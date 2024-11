Sea of Stars erreicht über 6 Millionen Spieler

HQ

Sea of Stars wurde vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlicht und sofort gefeiert. Es wurde vom The Messenger-Entwickler Sabotage Studio mit dem Ziel entwickelt, ein von ChronoTrigger inspiriertes Abenteuer zu bieten. Und Sie könnten Schlimmeres als das tun, um sich inspirieren zu lassen.

Seitdem sind die Verkäufe und Spielerzahlen in rasantem Tempo gewachsen, und vor kurzem wurde die massive kostenlose Erweiterung Dawn of Equinox veröffentlicht. Im März berichteten wir, dass Sea of Stars von über fünf Millionen Spielern gespielt wurde, und heute ist es Zeit für den nächsten Meilenstein. Sabotage Studio schreibt auf Threads, dass das Rollenspiel mittlerweile die Marke von sechs Millionen Spielern überschritten hat.

Wir gehen davon aus, dass es in Zukunft weitere Meilensteine erreichen wird, da es das Potenzial hat, ein zeitloser Klassiker zu werden, und wie Sie in unserer Rezension sehen können, ist dies ein Abenteuer, das wir sehr empfehlen.